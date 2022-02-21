تعرف على أعراض كورونا عند الأطفال.. وكيف تحميهم من الفيروس؟

كتبت فاطمة خليل

من المحتمل أن يصاب الأطفال بعدوى كورونا مثل البالغين ولكن شدة المرض تكون أقل عند الأطفال، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن عدوى كورونا بين الأطفال والمراهقين تسبب أمراضًا أقل خطورة ووفيات أقل مقارنة بالبالغين، وبحسب الأبحاث فإن الأطفال هم أقل شيوعًا في الإصابة بهذه العدوى وأن الغالبية منهم لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض فيروس كورونا عند الأطفال، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي أعراض مرض كورونا عند الأطفال؟

قالت منظمة الصحة العالمية إن الأطفال يعانون من أعراض كورونا أكثر اعتدالًا من البالغين.

وفقًا لخبراء الصحة في مايو كلينيك فإن الحمى والسعال وألم الصدر وفقدان التذوق والشم وتغير لون الجلد والتهاب الحلق والغثيان والقشعريرة وآلام العضلات والتعب الشديد والصداع واحتقان الأنف هي بعض الأعراض الشائعة لكورونا التي شوهدت في الأطفال.

وقال الخبراء إن أعراض كورونا عند الأطفال تظهر في المتوسط ​​حوالي 6 أيام بعد التعرض للفيروس.

وتتداخل هذه الأعراض مع الأعراض التي تظهر أثناء نزلات البرد أو الأنفلونزا، لذلك يجب على الآباء عدم تجاهل الأعراض وطلب المساعدة من الأطباء في أسرع وقت ممكن.

ما هي متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة التي قد تصيب الأطفال؟

عندما يتم مناقشة كورونا عند الأطفال، تأتي متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة في المقدمة في حين أن هذه حالة صحية خطيرة يمكن أن تحدث للأطفال أثناء كورونا، إلا أن حدوثها ضئيل، كما يقول الخبراء.

وتشمل أعراض متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة الشعور بالحمى والطفح الجلدي أو التهاب الملتحمة غير القيحي الثنائي أو علامات الالتهاب الجلدي المخاطي (الفم أو اليدين أو القدمين)، وانخفاض ضغط الدم أو الصدمة، وخصائص خلل في عضلة القلب ، والتهاب التامور ، والتهاب الصمامات، أو تشوهات الشريان التاجي، ومشاكل الجهاز الهضمي الحادة مثل الإسهال، والقيء أو آلام في البطن.

ما هي العلامات التي تحتاج إلى عناية طبية فورية؟

عندما يعاني الطفل من صعوبة في التنفس أوصعوبة التقاط أنفاسه، أو عندما يكون غير قادر على الاحتفاظ بأي سوائل، أو لديه ارتباك أو غير قادر على الاستيقاظ ولديه شفاه مزرقة، فمن الضروري الحصول على مساعدة طبية على الفور.

من الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا؟

وقال الخبراء في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، والذين ولدوا قبل موعد ولادتهم والذين يعانون من السمنة أو أمراض الرئة المزمنة هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة للمرض.

الأطفال المصابون بالربو لديهم أيضًا مخاطر أكبر للإصابة بمرض شديد، حيث قد يعاني الأطفال المصابون بالربو من أعراض أكثر خطورة من كورونا أو أي مرض تنفسي آخر ، بما في ذلك الأنفلونزا.

لا توجد مؤشرات على أن معظم الأطفال المصابين بالربو يعانون من أعراض شديدة بسبب فيروس كورونا ، ولكن يجب مراقبتها بعناية، وإذا ظهرت الأعراض ، اتصل بطبيب الطفل لمناقشة الخطوات التالية ولترتيب التقييم المناسب حسب الحاجة.

ما هي قواعد أمان كورونا للأطفال؟

-علم ابنك عن الفيروس وكيف ستؤثر الإصابة على الجسم.

-تدريب الطفل على ارتداء الكمامة وتعقيم اليد واعتماد السلوك المناسب.

-أخبر ابنك بأهمية ارتداء القناع.

-أخبر ابنك كم مرة يجب عليه تنظيف يديه وتعقيمها.

-أخبرهم عن التباعد الاجتماعي من الصعب جدًا إخبار الأطفال بالابتعاد عن بعضهم البعض ولكن شرح ذلك لهم بطريقة ودية يمكن أن يساعد.

- شجعهم على اللعب في الخارج لأن خطر الإصابة بالعدوى يكون أكثر في الأماكن المغلقة.