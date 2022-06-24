حياة كريمة.. الكشف على 1082 مواطنا فى قافلة طبية بقرية سمهود بقنا

قنا - صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا : إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية سمهود التابعة لمركز أبوتشت ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 1082 مواطنا فى 6 تخصصات طبية بواقع " 357 حالة طب اطفال ، 290 حالة أمراض جلدية وتناسلية ، 241 حالة أمراض باطنة ، 88 حالة جراحة عامة ، 57 حالة أمراض نساء وتوليد ، 49 حالة تنظيم الأسرة ، " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 33 حالة ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .‏‪

و من جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 106 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعى .