حجز شخصين يتاجران فى العملة بالسوق السوداء في القاهرة

قررت نيابة الساحل، حجز شخصين 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة، لاتهامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، حيث بدأت الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بأعمال التأمين بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الساحل، تمكنت من ضبط (شخصين) حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" – عدد 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.