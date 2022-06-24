تعرفى على الوضع المناسب للنوم بعد عملية تجميل الأنف

كتبت نهير عبد النبى

بعد إجراء العمليات الجراحية ينصح المريض دائما بالراحة والنوم بعدد ساعات كافية لتعزيز صحة الجهاز المناعى والصحة عموما، ولكن يواجه بعض المرضى صعوبة في النوم وخصوصا الذيى خاضوا عملية تجميل الأنف.

وحسب ما ذكره موقع ariamedtour فإن المشكلة هي أن النوم بعد عملية تجميل الأنف ليس بهذه السهولة نظرًا لأن الأنف أصبح شديد الحساسية ، يجب أن تكون حريصًا جدًا على عدم إيذاء أنفك أثناء النوم، وذلك عن طريق:

-النوم على ظهرك مع رفع الرأس هو أفضل وضع لتحسين عملية الشفاء وتقليل التورم بعد عملية تجميل الأنف.

-لا ينصح بالنوم على الجنب في فترة التعافي المبكرة بعد عملية تجميل الأنف.

-النوم على البطن ممنوع أثناء فترة النقاهة بعد عملية تجميل الأنف لأن هذا الوضع يضغط على أنفك ويمكن أن يفسد نتائج الجراحة.

-يفضل النوم وحده بعد عملية تجميل الأنف لعدم السماح للآخرين بإيذاء أنفك الحساس بعد الجراحة.

-النوم على الظهر هو أفضل وضع للنوم بعد عملية تجميل الأنف.

يقلل النوم على الظهر من مخاطر إتلاف أنفك، حيث يجب أن تضع وسادة أو اثنتين تحت رأسك لإبقاء رأسك مرفوعة بزاوية 45 درجة لأن النوم في وضع مستقيم يمكن أن يساعدك على تقليل التورم في وقت أقل.

أضيفى بعض الوسائد حولك عند النوم لمنع جسمك من التدحرج أثناء نومك يمكنك أيضًا إضافة بعض الوسائد تحت الساقين لتقليل آلام الظهر.

النوم الجانبي بعد عملية تجميل الأنف



لا ينصح بالنوم الجانبي بعد عملية تجميل الأنف لأنه قد يتسبب في تلف أنفك، يمكن أن يؤدي النوم على الجنب إلى زيادة الضغط على الأنف والتسبب في احتقانها، وينطبق هذا عادةً على الأسبوع الأول أو الأسبوعين الأولين ، لذا يمكنك أن تسأل طبيبك عما إذا كان من المناسب لك أن تنام على الجانب بعد تلك الفترة.