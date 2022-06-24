تطوير ورصف 15 شارع فرعى بالإنترلوك بحى غرب سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

تابعت الوحدة المحلية لحى غرب مدينة سوهاج أعمال تطوير ورصف 15 شارع فرعى ببلاط الانترلوك بـنطاق الحى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية، والفرعية بجميع مراكز وأحياء المحافظة.

وأوضح أحمد الشطورى رئيس حى غرب، أن أعمال التطوير والرصف بالإنترلوك تتم حالياً بفرعيات نجع ترك، ونجع مبارك، بمنطقة الشيخ خليفة بقطاع غرب بإجمالى مساحة 15000 متر مسطح، وبتكلفه مليون و700 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الأعمال انطلقت فى إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة الشوارع الفرعية بنطاق حى غرب، وضمن خطة التطوير الشاملة بمختلف القطاعات، لافتاً إلى خطة الحى لاستهداف الشوارع الضيقة والحوارى التى لا يمكن دخول معدات الرصف فيها وتركيب بلاط الأنترلوك بها بدلا من الرصف.

وأكد رئيس الحى أن الأعمال تتواصل مع الإلتزام التام بالمواصفات الفنية، وسرعة الإنجاز فى التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع.



تطوير ورصف 15 شارع فرعي بحى غرب سوهاج



تطوير ورصف 15 شارع فرعي بحى غرب سوهاج