جهود الوحدات المحلية فى متابعة أعمال الرصف والتطوير بسرس الليان والشهداء

فريق المحافظات

تابع رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، أعمال الرصف بشارع عبده حمزة بطول 1100 م وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022 ،وذلك بعد الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بكورنيش الشارع وكذا تركيب مقاعد للمواطنين.

جاء ذلك في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية و الميدانية لكافة أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع بنطاق المحافظة، للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بدء أعمال رصف شارع مسجد السلام بمدينة الشهداء بطول 200م ،و الذي يربط بين شارع النصر، وامتداد شارع بور سعيد بمدخل الشهداء وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021- 2022 ، تنفيذ مديرية الطرق والنقل . لرفع كفاءة الطرق والشوارع ورد الشيء لأصله لتيسير الحركة المرورية .





أعمال الرصف والتطوير بسرس الليان والشهداء



أعمال الرصف والتطوير بسرس الليان والشهداء



أعمال الرصف والتطوير بسرس الليان والشهداء

أعمال الرصف والتطوير بسرس الليان والشهداء