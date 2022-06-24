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ترامب يشيد بالمحكمة العليا بعد إلغاء حق الإجهاض.. ويؤكد: اتخذ الله القرار

الجمعة، 24 يونيو 2022 06:19 م
ترامب يشيد بالمحكمة العليا بعد إلغاء حق الإجهاض.. ويؤكد: اتخذ الله القرار دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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أشاد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بقرار المحكمة العليا بإلغاء قضية رو ضد ويد الجمعة وبالتالي ‏إلغاء الحق في الإجهاض، وقال لشبكة فوكس نيوز، إن الحكم "سينجح للجميع".‏
 
وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "هذا يتبع الدستور ، ويعيد الحقوق إلى حين كان ينبغي منحها منذ فترة ‏طويلة".‏
 
وعندما سئل عما إذا كان لديه رسالة لأي من مؤيديه الذين قد يكونون مؤيدين لحق الاختيار ، قال ترامب ‏لشبكة فوكس نيوز: "أعتقد ، في النهاية، أن هذا شيء سينجح مع الجميع"، وأضاف: "هذا يعيد كل ‏شيء إلى الولايات التي كان ينتمي إليها دائمًا".‏
 
عندما سئل عما إذا كان يشعر أنه لعب دورًا في عكس قضية رو ضد ويد، بعد تعيين ثلاثة قضاة ‏محافظين في المحكمة العليا ، قال الرئيس السابق لشبكة فوكس نيوز: "اتخذ الله القرار".‏
 
وكتب القاضي صموئيل أليتو في رأي المحكمة: "ننهي هذا الرأي حيث بدأنا. يطرح الإجهاض سؤالًا أخلاقيًا ‏عميقًا. لا يمنع الدستور مواطني كل ولاية من تنظيم أو حظر الإجهاض. لقد ادعى رو وكيسي هذه ‏السلطة. نحن الآن نقض تلك القرارات ونعيد تلك السلطة إلى الناس وممثليهم المنتخبين".‏

الولايات المتحدة

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الحق في الإجهاض

ترامب

المحكمة العليا



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