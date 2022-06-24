ترامب يشيد بالمحكمة العليا بعد إلغاء حق الإجهاض.. ويؤكد: اتخذ الله القرار

كتبت: نهال أبو السعود

أشاد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بقرار المحكمة العليا بإلغاء قضية رو ضد ويد الجمعة وبالتالي ‏إلغاء الحق في الإجهاض، وقال لشبكة فوكس نيوز، إن الحكم "سينجح للجميع".‏

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "هذا يتبع الدستور ، ويعيد الحقوق إلى حين كان ينبغي منحها منذ فترة ‏طويلة".‏

وعندما سئل عما إذا كان لديه رسالة لأي من مؤيديه الذين قد يكونون مؤيدين لحق الاختيار ، قال ترامب ‏لشبكة فوكس نيوز: "أعتقد ، في النهاية، أن هذا شيء سينجح مع الجميع"، وأضاف: "هذا يعيد كل ‏شيء إلى الولايات التي كان ينتمي إليها دائمًا".‏

عندما سئل عما إذا كان يشعر أنه لعب دورًا في عكس قضية رو ضد ويد، بعد تعيين ثلاثة قضاة ‏محافظين في المحكمة العليا ، قال الرئيس السابق لشبكة فوكس نيوز: "اتخذ الله القرار".‏

وكتب القاضي صموئيل أليتو في رأي المحكمة: "ننهي هذا الرأي حيث بدأنا. يطرح الإجهاض سؤالًا أخلاقيًا ‏عميقًا. لا يمنع الدستور مواطني كل ولاية من تنظيم أو حظر الإجهاض. لقد ادعى رو وكيسي هذه ‏السلطة. نحن الآن نقض تلك القرارات ونعيد تلك السلطة إلى الناس وممثليهم المنتخبين".‏