ترامب يشيد بالمحكمة العليا بعد إلغاء حق الإجهاض.. ويؤكد: اتخذ الله القرار

أشاد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بقرار المحكمة العليا بإلغاء قضية رو ضد ويد الجمعة وبالتالي إلغاء الحق في الإجهاض، وقال لشبكة فوكس نيوز، إن الحكم "سينجح للجميع".
وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "هذا يتبع الدستور ، ويعيد الحقوق إلى حين كان ينبغي منحها منذ فترة طويلة".
وعندما سئل عما إذا كان لديه رسالة لأي من مؤيديه الذين قد يكونون مؤيدين لحق الاختيار ، قال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "أعتقد ، في النهاية، أن هذا شيء سينجح مع الجميع"، وأضاف: "هذا يعيد كل شيء إلى الولايات التي كان ينتمي إليها دائمًا".
عندما سئل عما إذا كان يشعر أنه لعب دورًا في عكس قضية رو ضد ويد، بعد تعيين ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا ، قال الرئيس السابق لشبكة فوكس نيوز: "اتخذ الله القرار".
وكتب القاضي صموئيل أليتو في رأي المحكمة: "ننهي هذا الرأي حيث بدأنا. يطرح الإجهاض سؤالًا أخلاقيًا عميقًا. لا يمنع الدستور مواطني كل ولاية من تنظيم أو حظر الإجهاض. لقد ادعى رو وكيسي هذه السلطة. نحن الآن نقض تلك القرارات ونعيد تلك السلطة إلى الناس وممثليهم المنتخبين".
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