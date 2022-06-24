بيلوسى تهاجم المحكمة العليا بأمريكا: راديكالية وتنزع حقوق الأمريكيين وتعرضهم للخطر

كتب محمد جمال

هاجمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي، اليوم الجمعة، المحكمة الأمريكية العليا واصفة إياها بـ"الراديكالية التي تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر"، في أعقاب إصدار الأخيرة لحكم بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض بالولايات المتحدة ، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وصرحت بيلوسي، المحسوبة علي الحزب الديموقراطي، في كلمة متلفزة، الي أن "هناك محكمة عليا راديكالية تنزع حقوق الأمريكيين وتعرض صحتهم وسلامتهم للخطر".

وهاجمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي اعضاء الحرب الجمهوري، مضيفة "اليوم ، حققت المحكمة العليا التي يسيطر عليها الجمهوريون هدفها المظلم المتطرف المتمثل في حرمان النساء من الحق في اتخاذ قراراتهن الخاصة بالصحة الإنجابية".

وكانت قد أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة 24 يونيو، قرارا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض بالولايات المتحدة، بحسب ما نشرت قناة الحرة في خبر عاجل منذ قليل .

في سياق متصل، كان قد دخل قانون جديد في ولاية تكساس حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، حيث يحظر إجراء عمليات الإجهاض بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل.

وحثت إدارة بايدن وبيلوسي القضاة على حظر القانون، قائلين إنه "غير دستوري".

وتعرض بايدن وبيلوسي لانتقادات من قبل وسائل الإعلام الكاثوليكية المحافظة والأساقفة المحافظين في الولايات المتحدة.