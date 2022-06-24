بلجيكا تقترح تكتلا حقيقيا على المستوى الأوروبى لشراء الغاز الطبيعى

فاطمة شوقى

رأى رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو أنه في هذه "الفترة الصعبة"، هناك حاجة "لتكتل حقيقي للطاقة على المستوى الاوروبي لشراء الغاز الطبيعي بشكل مشترك واستخدام سقوف للأسعار والتنسيق بشكل أفضل.

وأضاف رئيس الوزراء اليوم الجمعة، على هامش اجتماعات القمة الأوروبية في بروكسل يجب أن ننظم أنفسنا، لأنه إذا تصرفنا مشتتين، فلن نخرج من أزمة الطاقة الناجمة عن تداعيات الحرب على أوكرانيا ومخاوف قطع روسيا لإمداداتها عن دول الاتحاد.

وأشار إلى أنه "إذا قالت ألمانيا بالفعل إنها ستعاني من نقص في الغاز في الشتاء، فسيكون لذلك تأثيرا كبيرا ليس فقط على ألمانيا، ولكن على جميع البلدان الاوروبية الأخرى".

كما قال رئيس وزراء بلجيكا، إن مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون طويلا للغاية.

وناقش قادة الاتحاد الأوروبى اقتصاد الكتلة المتأثر بالتضخم اليوم الجمعة، في المرحلة الثانية من القمة التي تستمر يومين في بروكسل، والتي تم خلالها بالفعل منح أوكرانيا ومولدوفا الموافقة الرسمية على الترشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

لكن التداعيات الاقتصادية الأوسع للهجوم الروسي لأوكرانيا يعتبر من أهم الأمور المطروحة على الطاولة، حيث وصل التضخم إلى مستوى قياسى بلغ 8.1٪ في منطقة اليورو، مع الحرب في أوكرانيا، وأزمة الطاقة وزيادة أسعار المواد الغذائية، وفقًا لآخر التقارير الصادرة عن يوروستات، إحصائيات وكالة الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، ستنضم إلى القادة لمناقشة كيفية معالجة المشكلة المتزايدة، مع توقع بعض الدول رفع أسعار الطاقة.

وكان اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي أمس في اليوم الأول من قمة بروكسل، لمناقشة ما إذا كان سيتم منح أوكرانيا وضع مرشح للانضمام إلى الكتلة، في مواجهة استياء الدول التي تنتظر منذ سنوات عملية الانضمام.