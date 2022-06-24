بعد موافقة الشيوخ والنواب.. مشروع قانون سلامة السلاح على مكتب بايدن

كتبت: نهال أبو السعود

أقر مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون سلامة السلاح اليوم الجمعة، وأرسل الإجراء إلى مكتب الرئيس ‏بايدن، وكان ذلك أول مرة منذ ما يقرب من 30 عامًا يوافق الكونجرس على تشريع رئيسي لمكافحة ‏العنف باستخدام الأسلحة النارية.‏

وقالت نيويورك تايمز إنه تم تمرير مشروع القانون، المسمى قانون المجتمعات الأكثر أمانًا من الحزبين ، ‏بأغلبية 234-193 صوتًا. صوّت أربعة عشر جمهوريًا مع الديمقراطيين فى دعم الإجراء.‏

وتبنى مجلس النواب التشريع في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، بعد ساعات فقط من موافقة مجلس ‏الشيوخ على الإجراء بأغلبية 65 صوتًا مقابل 33 صوتًا من الحزبين، وانضم خمسة عشر جمهوريًا، بمن ‏فيهم زعيم الأقلية ميتش مكونيل إلى جميع الديمقراطيين في دعم الإجراء في مجلس النواب.‏

وأعرب بايدن عن دعمه لاقتراح مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، وكتب في بيان أن الإجراء سيمثل "أهم تشريع بشأن سلامة الأسلحة يمرره الكونجرس منذ ‏عقود".‏

وأضاف: "في كل يوم يمر ، يُقتل المزيد من الأطفال في هذا البلد: فكلما وصل الأمر إلى مكتبي ، كلما ‏أسرعت في التوقيع عليه ، وكلما أسرعنا في استخدام هذه الإجراءات لإنقاذ الأرواح".‏

ويدعو التشريع إلى تعزيز عمليات التحقق من الخلفية لمشتري الأسلحة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و ‏‏21 عامًا ، وأن يسجل الأشخاص الذين يشترون ويبيعون الأسلحة النارية بانتظام كمرخصين فيدرالي ‏للأسلحة النارية ، مما يلزمهم بإكمال عمليات التحقق من الخلفية لمعاملات الأسلحة النارية.‏