بدء تطبيق منظومة ميكنة مرتبات العاملين فى المصالح الحكومية بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن الاستعداد لتطبيق منظومة ميكنة رواتب العاملين (PayRoll) بالتعاون مع المديرية المالية بالمحافظة برئاسة سمير خير رئيس الإدارة المركزية مدير المديرية المالية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من ميكنة المرتبات بجميع جهات الدولة قبل نهاية ديسمبر 2022 .

وقال سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادى الجديد، إنه جرى الانتهاء من تدريب الموظفين المرشحين بالإدارات المعنية للعمل على المنظومة الجديدة التى تعد أحد محاور التحول الرقمى وفق رؤية مصر 2030 ، تحت إشراف مدربين من وحدة الميكنة بقطاع الحسابات بوزارة المالية ومندوب عن الشركة المنفذة للمنظومة E-finance.

واضاف سكرتير عام المحافظة أنه جرى الانتهاء من تفعيل المنظومة فى 9 قطاعات حكومية بالمحافظة ومن المستهدف الانتهاء من تفعيلها فى 28 قطاع حكومى بحلول شهر سبتمبر المقبل.

ومن جانبه قال المحاسب سمير خير رئيس الإدارة المركزية مدير المديرية المالية بالمحافظة، إن المنظومة الجديدة للمرتبات تعد أحد محاور الشمول الرقمى وفق رؤية مصر المستدامة 20/30، حيث توفر المنظومة ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات سواء ضريبة كسب العمل أو التأمينات، بجانب تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للاجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعد فى بحوث تحسين الدخل.

وأضاف خير إن منظومة المرتبات الجديدة يأتى تطبيقها فى إطار اهتمام الدولة بملف التحول الرقمى، حيث أن هذه المنظومة تمتاز بالدقة فى ضبط المصروفات الخاصة بمستحقات العاملين بالدولة، وكذلك السهولة والمرونة فى استخراج كافة بيانات الموظفين ورواتبهم، وتوفير بيانات لدراسة أوضاع الأجور والمكافآت للعاملين بشكل فعلى على مستوى كافة الجهات.