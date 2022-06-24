بايدن عن إلغاء حق الإجهاض: القرار أعادنا 8 قرون للوراء

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى كلمة بعد إعلان المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض، أن حياة المرأة ‏الأمريكية أصبحت في خطر.‏

وأضاف بايدن: "الأمريكيون يجمعون على أنه من غير المقبول التراجع عن حق الإجهاض بوصفه مبدأ ‏دستورى"، وأدان القرار قائلا: "المحكمة العليا تعمدت حرمان الأمريكيات من هذا الحق وسيكون لذلك ‏عواقب وخيمة على صحة الملايين"‏.

وتابع: "التخلي عن حق الإجهاض أمر مشين وتجريمه سيعيد الولايات المتحدة ثمانية قرون إلى الوراء"، ‏كما دعا الكونجرس للتدخل قائلا: "الرئيس لا يمكنه التدخل بأمر تنفيذي والطريقة الوحيدة لتأمين حق ‏المرأة في الاختيار هو بتدخل الكونجرس"‏.

وكان قرار اليوم الجمعة ، الذي يفرض سلطة على الولايات بشأن هذه القضية ، متوقعًا بعد تسريب ‏مسودة مذكرة من المحكمة الشهر الماضي أشارت إلى أن المحكمة على وشك إلغاء قضية رو، حيث ألغت ‏المحكمة العليا حق الإجهاض الدستوري البالغ من العمر 50 عامًا ومنحت السلطة للولايات لتقييد ‏الإجراء أو حظره بشكل جذري.‏

وسيعود قرار تحديد قانونية الإجهاض من عدمه للولايات ما لم يتحرك الكونجرس ويتخذ إجراءات في ‏هذا الإطار، ولدى بعض الولايات قوانين تمنع الإجهاض في حين من المتوقع أن تتبع ولايات أخرى فيما ‏ستفرض بقية الولايات قوانين لتنظيم عمليات الإجهاض‎.‎