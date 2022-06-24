بايدن عن إلغاء حق الإجهاض: القرار أعادنا 8 قرون للوراء

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى كلمة بعد إعلان المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض، أن حياة المرأة الأمريكية أصبحت في خطر.
وأضاف بايدن: "الأمريكيون يجمعون على أنه من غير المقبول التراجع عن حق الإجهاض بوصفه مبدأ دستورى"، وأدان القرار قائلا: "المحكمة العليا تعمدت حرمان الأمريكيات من هذا الحق وسيكون لذلك عواقب وخيمة على صحة الملايين".
وتابع: "التخلي عن حق الإجهاض أمر مشين وتجريمه سيعيد الولايات المتحدة ثمانية قرون إلى الوراء"، كما دعا الكونجرس للتدخل قائلا: "الرئيس لا يمكنه التدخل بأمر تنفيذي والطريقة الوحيدة لتأمين حق المرأة في الاختيار هو بتدخل الكونجرس".
وكان قرار اليوم الجمعة ، الذي يفرض سلطة على الولايات بشأن هذه القضية ، متوقعًا بعد تسريب مسودة مذكرة من المحكمة الشهر الماضي أشارت إلى أن المحكمة على وشك إلغاء قضية رو، حيث ألغت المحكمة العليا حق الإجهاض الدستوري البالغ من العمر 50 عامًا ومنحت السلطة للولايات لتقييد الإجراء أو حظره بشكل جذري.
وسيعود قرار تحديد قانونية الإجهاض من عدمه للولايات ما لم يتحرك الكونجرس ويتخذ إجراءات في هذا الإطار، ولدى بعض الولايات قوانين تمنع الإجهاض في حين من المتوقع أن تتبع ولايات أخرى فيما ستفرض بقية الولايات قوانين لتنظيم عمليات الإجهاض.
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