اليوم السابع
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بايدن عن إلغاء حق الإجهاض: القرار أعادنا 8 قرون للوراء

الجمعة، 24 يونيو 2022 07:05 م
بايدن عن إلغاء حق الإجهاض: القرار أعادنا 8 قرون للوراء جو بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى كلمة بعد إعلان المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض، أن حياة المرأة ‏الأمريكية أصبحت في خطر.‏
 
وأضاف بايدن: "الأمريكيون يجمعون على أنه من غير المقبول التراجع عن حق الإجهاض بوصفه مبدأ ‏دستورى"، وأدان القرار قائلا: "المحكمة العليا تعمدت حرمان الأمريكيات من هذا الحق وسيكون لذلك ‏عواقب وخيمة على صحة الملايين"‏.
 
وتابع: "التخلي عن حق الإجهاض أمر مشين وتجريمه سيعيد الولايات المتحدة ثمانية قرون إلى الوراء"، ‏كما دعا الكونجرس للتدخل قائلا: "الرئيس لا يمكنه التدخل بأمر تنفيذي والطريقة الوحيدة لتأمين حق ‏المرأة في الاختيار هو بتدخل الكونجرس"‏.
 
وكان قرار اليوم الجمعة ، الذي يفرض سلطة على الولايات بشأن هذه القضية ، متوقعًا بعد تسريب ‏مسودة مذكرة من المحكمة الشهر الماضي أشارت إلى أن المحكمة على وشك إلغاء قضية رو، حيث ألغت ‏المحكمة العليا حق الإجهاض الدستوري البالغ من العمر 50 عامًا ومنحت السلطة للولايات لتقييد ‏الإجراء أو حظره بشكل جذري.‏
 
وسيعود قرار تحديد قانونية الإجهاض من عدمه للولايات ما لم يتحرك الكونجرس ويتخذ إجراءات في ‏هذا الإطار، ولدى بعض الولايات قوانين تمنع الإجهاض في حين من المتوقع أن تتبع ولايات أخرى فيما ‏ستفرض بقية الولايات قوانين لتنظيم عمليات الإجهاض‎.‎

الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

الحق في الإجهاض

المحكمة العليا

بايدن



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