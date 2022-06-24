انطلاق كرنفال الغردقة الدولى للفنون بمشاركة 30 فنان من 10 دول.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستضيف منطقة الممشى السياحى بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون فى دورته الخامسة، تحت رعاية اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بمشاركة 30 فنان من 10 دولة أجنبية، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو.

من جانبه قال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس "أوسترتكا للفنون" ومنظم كرنفال الغردقة الدولى للفنون، فى بيان له إنه من المقرر أن يشارك فى الكرنفال التى تنطلق فعالياته خلال الفترة من 24 يونيو الجارى وحتى 30 يونيو، 30 فنان من 10 دولة أجنبية مختلفة وهم إيطاليا وألبانيا وكندا وانجلترا وتركيا وأوكرانيا وروسيا والأردن وسوريا بالإضافة إلى مصر.

وأضاف أن الكرنفال يضم ورش للفنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات وأيضًا فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفى الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة، وتختم فعاليات الكرنفال يوم 30 يونيو بمعرض تشكيلى للمشاركين بمناسبة احتفالات مصر لثورة 30 يونيو.

وتنظم أوستراكا للفنون المنظمة للكرنفال جولات سياحية وثقافية للفنانين المشاركين بالغردقة إيمانًا منها بتنشيط السياحة بواسطة صور الفنانين على صفحاتهم الخاصة بالسوشيال ميديا، للترويج السياحى للغردقة، ومن أبرز المشاركين فى الكرنفال الدكتور عمر عبد الظاهر وأحمد علام ومحمد عبد الهادى ورانيا خلاف ورغدة أحمد وجيهان سعودى وهبه أمين ونور الجلالى والفنان الإنجليزى مارك باتلر والفنان الأردنى عبد الله التميمى والفنان التركى الإيابى والفنانة الكندية جالينا ستيكو بجانب العديد من الفنانين المصريين والشباب.

وأكد المنظم أن إقامة مثل هذه الكرنفالات على أرض الغردقة تُعد خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية.