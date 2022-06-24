اليابان والفلبين تجريان تدريبات جوية مشتركة

مانيلا (أ ش أ)

أجرت قوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية والقوات الجوية الفلبينية مناورات مشتركة تهدف إلى تحسين التعاون ليس فى المجال الأمنى فحسب، بل فى مجال الإغاثة من الكوارث والمساعدات الإنسانية أيضا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن نحو 70 فردا من الدولتين شاركوا فى التدريبات المشتركة التي أجريت في قاعدة كلارك الجوية بجزيرة "لوزون" فى الفلبين، مضيفة أن المناورات أجريت بناء على افتراض أن أفرادا من البلدين سيعملون معا في حالات الطوارئ مثل الأعاصير والثورانات البركانية في الفلبين.

وتم عرض إحدى المناورات التى تحاكى تفريغ شحنة من طائرة نقل عن طريق رافعة شوكية، إلى وسائل الإعلام.. فيما صرح مسؤولون بأنه تم أيضا تنفيذ تدريب لإنزال المساعدات الإغاثية بالمظلات من طائرة للمرة الأولى.

من جهته، شدد المتحدث باسم القوات الجوية الفلبينية على أهمية التدريبات المشتركة، قائلا إنهم يوسعون أنشطتهم لتغطية "الأغراض الاقتصادية والدفاعية" بشكل أقوى.

فيما أوضح رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية إيزوتسو شونجي أن البلدين سيجريان تدريبات مشتركة بانتظام في المستقبل.