النيابة تصرح بدفن جثتى طالبى الشرطة والهندسة لقيا مصرعهما فى حادث بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

صرحت نيابة بلبيس العامة بمحافظة الشرقية، منذ قليل بدفن جثتى طالبين بكليتى الشرطة والهندسة، لقيا مصرعهما، فى حادث مروع وقع فى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى، إثر اصطدامها بحائط خرسانى بطريق بلبيس - القاهرة الصحراوى بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية، فيما أصيب اثنان آخران، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابان.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، يفيد بوصول أحمد أسامة مجاهد 20 عاما طالب بكلية الهندسة، وعبد الرحمن عمرو الاحمدى 20 عاما طالب بكلية الشرطة متوفين، وإصابة باسل أحمد محمد عزب 20 عاما طالب بكلية الطب وأحمد محمود فرج 20 عاما طالب بكلية الهندسة إصابات متنوعة ما بين وسحجات وكدمات، تم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى وتقديم الخدمة الطبية للمصابين.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن المتوفين والمصابين أصدقاء واثناء استقلالهما سويا سيارة أحدهما بطريق بلبيس القاهرة الصحراوي، اصطدمت السيارة بحائط خرسانى رصيف، أثناء محاولة تفادى سيارة أخرى وأسفر الحادث، عن مصرع الأول والثانى فى الحال وإصابة الثالث والرابع، تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزى وتم تحرير محضر بالواقعة وتجرى الاجهزة الأمنية بقسم شرطة بلبيس استكمال التحقيقات وأخطرت نيابة بلبيس لمباشرة التحقيقات.