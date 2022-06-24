مصرع وإصابة 4 طلاب أصدقاء فى حادث مروع بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي طالبين مصرعهما فيما أصيب اثنين آخرين، في حادث مروع وقع في الساعات الأولي من فجر اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي إثر اصطدامها بحائط خرساني بطريق بلبيس - القاهرة الصحراوي بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، اخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، يفيد بوصول احمد اسامة مجاهد 20 عاما طالب بكلية الهندسة، وعبد الرحمن عمرو الأحمدي 20 عاما طالب بكلية الشرطة متوفين، وإصابة باسل أحمد محمد عزب 20 عامًا طالب بكلية الطب، وأحمد محمود فرج 20 عاما طالب بكلية الهندسة، إصابات متنوعة ما بين وسحجات وكدمات، وجميعهم مقيمين القومية بمدينة الزقازيق، وتم التحفظ علي الجثتين بمشرحة المستشفي وتقديم الخدمة الطبية للمصابين.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن المتوفين والمصابين أصدقاء وأثناء عودتهم سويا بسيارة أحدهم بطريق بلبيس القاهرة الصحراوي، اصطدمت السيارة بحائط خرساني رصيف، واسفر الحادث عن مصرع الأول والثاني في الحال وإصابة الثالث والرابع، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي مستشفي بلبيس المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتجري للأجهزة الأمنية بقسم شرطة بلبيس استكمال التحقيقات وأخطرت نيابة بلبيس لمباشرة التحقيقات.