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المرور يحرر 4323 مخالفة تجاوز السرعة المقررة خلال حملات على مدار 24 ساعة

الجمعة، 24 يونيو 2022 11:14 ص
المرور يحرر 4323 مخالفة تجاوز السرعة المقررة خلال حملات على مدار 24 ساعة حملة مرورية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 
 
وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (16592) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (4323) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(92) مخالفة السير بدون تراخيص، و(11) دراجة نارية مخالفة، و(25) مخالفة شروط التراخيص، و(3) مخالفات موقف عشوائى.
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. 
 

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