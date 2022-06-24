القبض على متهم هارب من حكم بالإعدام شنقا فى جريمة قتل ببنها

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عنصر إجرامي، صادر ضده حكم بالإعدام شنقا، في قضية مجزرة ميت العطار بدائرة مركز شرطة بنها، بين عائلتي "الكلافين والرفاعية"، وذلك حال تردد المتهم على منزله، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد ورود معلومات بتردد عنصر إجرامي صادر ضده حكم بالإعدام في أحد القضايا الشهيرة بمنطقة ميت العطار دائرة مركز بنها على منطقة المنشية دائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط قسم أول بنها من ضبط "م ع م س"، 63 سنة، مدرس بالمعاش، ومقيم ميت العطار دائرة مركز بنها، مطلوب التنفيذ عليه في جريمة قتل والمقضي عليه فيها بالإعدام شنقا، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته.



الجدير بالذكر أن القضية المشار إليها ترجع لواقعة مشاجرة نشبت بقرية ميت العطار دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، بين عائلتي "الرفاعية والكلافين"، والتي أسفرت عن وفاة بعض أفراد العائلتين، وتم إبرام صلح بين الطرفين أقرته لجنة تحكيم عرفية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم .





