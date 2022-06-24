القابضة للتأمين تعلن ارتفاع قيمة محفظة الاستثمارات المالية لـ75 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

أعلنت اليوم مجموعة مصر القابضة للتأمين ، عن تفاصيل انعقاد الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسـة باسل الحينى، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين وبحضور أعضاء الجمعيات وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين وممثلي الهيئة العامة للرقابـة المالية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة الموازنات التقديرية للشركات التابعة.

وقال باسل الحيني، إن الجمعيات ناقشت آخر تطورات الموازنات التقديرية لشركات مجموعة مصر القابضة للتأمين بالإضافة إلى الرؤى المستقبلية للشركات التابعة وآليات العمل والخطط الاستثمارية الجديدة للمجموعة والتي تتضمن الخطوات التنفيذية لسطوع كيانين جديدين للمجموعة في السوق المصري، هما شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة ، وشركة مصر فاينانس للخدمات المالية (التأجير التمويلى والتخصيم) في السوق فضلاً عن الاستثمار في القطاعين الطبي والتعليم وفرص استثمارية جديدة وواعدة فى مختلف المجالات الاستثمارية.

وأضاف أن مجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة تعاملت مع متغيرات الواقع والأزمات التى تضرب العالم بأسره ومنه مصر برؤى وسياسات مرنة وجديدة من خلال تنفيذ أكبر خطة للتحول الرقمى والتطوير المؤسسى، والنهوض بقدرات العنصر البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف الطموحة للإستراتيجية، مما أدى إلى تحقيق نتائج فاقت كل التوقعات على جميع المستويات الفنية والاستثمارية والإدارية.

أشار "الحيني"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن الموازنات التقديرية لشركات المجموعة الأكبر في معدلات النمو والإيرادات والأرباح منذ تأسيس المجموعة، وإن المجموعة لديها استراتيجية شاملة ومتكاملة في قطاع التأمين وإدارة الأصول العقارية والاستثمارات المالية.

وأوضح أن خطط المجموعة بالنسبة لنشاط التأمين تركز على زيادة الحصة السوقية بالتوازن مع تحقيق الربحية، وتنفرد المجموعة بمناخ عمل متطور ساعد في تحديث الخدمات التأمينية من خلال طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقي وقنوات اتصال متعددة وحديثة مثل " الهاتف – والإنترنت – والتحصيل الإلكتروني"، والحرص على تقديم خدمة تأمينية عالية الجودة من خلال تكوين فريق إكتواري وإنتاجي عالي الكفاءة في مجالي الحياة والممتلكات.

كما نجحت المجموعة فى تنفيذ أكبر وأضخم اتفاقية للتأمين البنكي بين شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري وفاقت نتائجها كل التوقعات؛ وسيكون لها اثراً كبيراً في تحقيق طفرة في نشاط التأمين البنكي وفى زيادة حجم سوق التأمين المصري،هذا بالإضافة لعقد شراكات جديدة مع البنك الزراعي والبريد المصري و البنك المصري الخليجي وبنك التعمير والإسكان وميد بنك والشركة المصرفية العربية في التأمين البنكي.

ونوه إلى أن الموازنات المعروضة تعكس توجه المجموعة نحو تنفيذ إستراتيجية النمو والتكامل فى الأنشطة التي تعد الأضخم والأكثر طموحاً منذ نشأة المجموعة، والتي أظهرت طفرات في كل نواحي النشاط وتحقيق أرباح غير مسبوقة وملاءة مالية تبوأت بها المجموعة مكانتها كأقوى وأكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر.

وأفاد باسل الحينى، أن مجموعة مصر القابضة للتأمين من أكبر الكيانات المملوكة للدولة وإسهامها في موازنة الدولة من خلال الأرباح الموزعة ومن خلال مدفوعات الضرائب والرسوم والتأمينات من أكبر الإسهامات ضمن تلك الكيانات، وتسعى المجموعة لاستمرار هذا النهج في المستقبل من خلال نمو الأعمال في أنشطتها المتعددة التي يحتل كل منها موقع الصدارة بين أقرانه، وهي التأمين بنوعيه ممتلكات وحياة من خلال الكيانات العملاقة صاحبة التاريخ العريق والحصة السوقية الأكبر، ومحفظة الأصول العقارية الأضخم بين الشركات العاملة في مصر والتي تتضمن كنزاً من العقارات التاريخية ذات الطابع المعماري المتميز. بالإضافة إلى النجاح في استثمار المول التجارى بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة واستئناف الأعمال وتسويق المول كصفقة واحدة بعائد ايجاري 1.6 مليار جنيه خلال 25 عام

وأعلن الحينى أن المجموعة نجحت في تنفيذ إستراتيجية نشطة ومرنة لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة ترتب عليها تعظيم قيمة المحفظة لتقفز لأول مرة في تاريخ المجموعة إلى ما يربو على 75 مليار جنيه متنوعة على أوجه الاستثمار المختلفة بما يدعم السياسة الاستثمارية للدولة المصرية، وذلك بعد تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي كانت تدير نصف مليار جنيه فقط في عام 2019 كلها أموالاً من خارج المجموعة، وأصبحت حالياً تدير 20 مليار جنيه من أموال المجموعة، بالإضافة إلى الإدارة النشطة لمحفظة الاستثمارات المالية بقيادة الشركة القابضة مما أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة المحفظة وعوائدها بما يتماشى مع طموحات المجموعة كأكبر وأعرق كيان مالي غير مصرفي في مصر والمنطقة العربية.

وأضاف الحينى أن المجموعة تستهدف خلال الفترة القادمة الدخول في عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وفى مجال التمويل متناهي الصغر "Microfinance”، والاستثمار في كل من قطاعي الصحة والتعليم من خلال إنشاء صناديق أو التحالف مع كيانات كبيرة في تلك القطاعات. كما أن المجموعة فى انتظار صدور قانون التأمين الجديد لتأسيس شركة متخصصة في التأمين الطبي، بالإضافة إلى السعى للإستحواذ على شركة للرعاية الطبية.

وفي مجال التوافق مع المعايير المحاسبية الجديدة، حرصت المجموعة على التوافق مع أحدث المعايير المحاسبية الجديدة والنماذج المصممة لتوفيرSOFTWARE ملائم لتنفيذ المعايير وفقاً لأفضل ممارسات الصناعة، ومن خلال تقديم خدمات احترافية عالمية بأعلى معايير للجودة ومبنية على التفهم الشامل للصناعة والمخاطر المحيطة بها وذلك من خلال التعاقد مع مؤسسة المحاسبون المتحدون أحد أعضاء مؤسسة . Nexia International

وأضاف أن عام الموازنة الحالي من المتوقع أن يشهد عملية طرح 25% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية.

وقال عمر جودة العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إن الشركة تستهدف تحقيق موارد جارية لعام 2022-2023 بنحو 11.0 مليار جنيه، مقابل 8.6 مليار جنيه محققة بفعلى عام 2020-2021، وبمعدل نمو قدره 27.6%. كما تستهدف الشركة تحقيق إجمالي أقســـــاط بعام الموازنة بنحو 11.4 مليار جنيه، مقابل 9.6 مليار جنيه بفعلى عام 2020-2021 وبمعدل نمو قدره 18.4%.

وأوضح جودة أن الشركة تسعى لتحقيق صافي أرباح خلال عام 2022-2023 بمبلغ 2.8 مليار جنيه وبحصة للمساهمين في الأرباح تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه صافي أرباح بفعلى عام 2020-2021 وبحصة للمساهمين في الأرباح بلغت 1.3 مليار جنيه وذلك بمعدل نمو مستهدف في صافي الأرباح بنحو 26.0%.

من جانبه قال الدكتور أحمد عبد العزيز عبد السلام العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن إجمالي الموارد الجارية المستهدف تحقيقها للشركة خلال 2022-2023 تقدر بنحو 15.1 مليار جنيه، مقابل 11.4 مليار جنيه بفعلى عام 2020-2021، بمعدل نمو قدره 32.0% كما تستهدف الشركة تحقيق إجمالي أقساط لعام 2022-2023 بنحو 10.4 مليار جنيه، مقابل 7.8 مليار جنيه بفعلى عام 2020-2021 وبمعدل نمو قدره 34.1 %، حيث استهدفت الشركة تحقيق معدلات نمو بعام الموازنة قدرها 43.3% و 17.5% لأقساط التأمين الفردي والتأمين الجماعي على التوالي مقارنة بفعلى عام 2020-2021 .

ولفت عبد العزيز إلى أن الشركة تسعى لتحقيق صافي أرباح خلال العام المالي 2022-2023 بمبلغ 1.7 مليار جنيه وبحصة للمساهمين في الأرباح تصل الى 1.21 مليار جنيه، وذلك مقابل صافي أرباح قدره 1.6 مليار جنيه بفعلى عام 2020-2021 وبحصة للمساهمين في الأرباح بمبلغ 1.18 مليار جنيه وبمعدل نمو مستهدف في صافي الأرباح يصل الى 7.8%.

وفي سياق متصل أوضح محمد جلال العضو المنتدب التنفيذي والقائم بأعمال ريئس مجلس الإدارة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية أن الشركة تستهدف تحقيق إجمالي موارد جارية خلال عام 2022-2023 يقدر بنحو 711.6 مليون جنيه، مقابل 428.4 مليون جنيه بفعلى عام 2020-2021 وبمعدل نمو يبلغ 66.1%.

وأضاف أن الشركة تسعي لتحقيق إيرادات نشاط خلال العام المالى 2022-2023 تقدر بنحو 677.4 مليون جنيه، مقابل 390.6 مليــــــون جنيه بفعلى عام 2020-2021 وبمعدل نمو يصـل الى 73.4%، وان الشركة تتطلع لتحقيق صافى أرباح خلال 2022-2023 يبلغ 219.0 مليون جنيه وبحصة للمساهمين في الأرباح القابلة للتوزيع تقدر بنحو 178.8 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح يصل إلى 130.2 مليون جنيه بفعلى عام 2020-2021 وبحصة للمساهمين في الأرباح قابلة للتوزيع بنحو 82.8 مليون جنيه، حيث يصل معدل النمو المستهدف فى صافى الأرباح الى 68.2%.

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