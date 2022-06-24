وذكرت البعثة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الجمعة، "أن الصين، بوصفها أكبر بلد مساهم بقوات بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، تدعو إلى اتخاذ تدابير فعالة وتوفير الموارد الكافية لتحقيق مزيد من التقدم في جدول أعمال أمن حفظة السلام".

وأوضحت أن الدول الأعضاء تجري مشاورات مكثفة بشأن ميزانية عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للسنة المالية 2022/2023، مضيفة أن الصين، بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن وثاني أكبر مساهم في كل من الميزانية العادية للأمم المتحدة وتقييمات حفظ السلام، تفي دائما بالتزاماتها المالية بنشاط، ما يدل على دعم الصين الثابت لعمل الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام التابعة لها.

وأضافت أن الصين تدعو جميع الدول الأعضاء، وخاصة الدول الكبرى ذات الأنصبة المقررة الكبيرة، إلى دفع مستحقاتها وكذلك متأخراتها بالكامل وفي الوقت المحدد، من أجل دعم الأمم المتحدة في لعب دور محوري في الحوكمة العالمية وممارسة التعددية الحقيقية.