الصحة الفرنسية: زيادة عدد اختبارات كورونا يقفز بنسبة 25٪ خلال أسبوع واحد

أعلنت الصحة الفرنسية ، ارتفاع عدد اختبارات فيروس كورونا إلى 25% فى اسبوع واحد فقط وقالت الوزارة فى بيان لها، "في الأسبوع الماضي، تم التحقق وفحص 1.62 مليون عينة ، وهو ما يعنى ان هناك 324000 حالة أكثر من الأيام السبعة السابقة، وهى زيادة كبيرة.

وأشارت الوزارة الفرنسية ذاتها إلى ان عودة الفيروس بدات فى الظهور، مما أدى إلى عودة الطوابير أمام الصيدليات والمختبرات.

وفي الأسبوع الماضي ، وفقًا لأحدث البيانات، كان المزيد من الفرنسيين يطلبون اختبارات فحص Covid-19، على مدار سبعة أيام ، تم التحقق من صحة 1.62 مليون عينة بواسطة أخصائي صحي ، بزيادة قدرها 25٪ مقارنة بالأسبوع السابق.

هذه " زيادة ملحوظة " ، كما تشير الخدمة الإحصائية للوزارة ، والتي تحدد أن أكثر من نصف هذا المجموع كانت اختبارات مستضدية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الزيادة قوية بشكل خاص بين من هم تحت سن 16 عامًا ، لكنها تتعلق بجميع الفئات العمرية. وبالمثل ، فإن اختبارات اللعاب ، التي أجريت لثلاثة أرباع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا أو أقل ، زادت أيضًا بنسبة 36٪.