مدير الصحة العالمية: خلال الوباء وافقنا على 12 لقاحًا لفيروس كورونا

كتبت أمل علام

كشف الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال انعقاد الدورة الــ 75 لجمعية الصحة العالمية في جنيف اليوم الإثنين، عن أن وباء كورونا لم ينته بعد، وحتى في الوقت الذي نواصل فيه محاربته، فإننا نواجه مهمة استعادة الخدمات الصحية الأساسية، حيث أبلغ 90% من الدول الأعضاء عن تعطل واحد أو أكثر من الخدمات الصحية الأساسية.

وأشار تيدروس، إلى أنه خلال الوباء، وافقنا على قائمة تضم 12 لقاحا لفيروس كورونا للاستخدام في الطوارئ و28 تشخيصًا في المختبر.

في غضون 15 يومًا من قائمة اللقاحات في حالات الطوارئ، أصدرت 101 دولة التصريح التنظيمي الخاص بها، مما يوضح الأهمية التي تضعها هذه البلدان على ختم موافقة منظمة الصحة العالمية.

قمنا بتقييم الأنظمة التنظيمية في 80 دولة، ودعمنا 10 دول جديدة للتطور إلى مستويات تنظيمية أعلى، بما في ذلك أربعة في إفريقيا: مصر وغانا ونيجيريا وتنزانيا.

وقال، لقد أظهر الوباء سبب احتياج العالم لمنظمة الصحة العالمية، ولكن أيضًا لماذا يحتاج العالم إلى منظمة الصحة العالمية أقوى وتمكين وتمويل مستدام.

وأكد، بالأمس، أدليت بملاحظاتي حول موضوع الصحة من أجل السلام والسلام من أجل الصحة، والذي ستناقشه الدول الأعضاء في المناقشة العامة، أريد أن أبدأ اليوم بالنظر إلى الوراء، إلى حيث كنا على مدى السنوات الـ 5 سنوات الماضية.

وأكد، إنه في معالجة عوامل الخطر للأمراض غير السارية، يحرز العديد من البلدان تقدمًا من خلال الحد من استخدام المنتجات الضارة بالصحة، يستمر استخدام التبغ في الانخفاض، منذ عام 2018، تضاعف تقريبًا عدد البلدان التي تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف خفض استخدام التبغ بنسبة 30% بين عامي 2010 و2025، من 32 إلى 60 دولة، كما أننا نرى تقدمًا مشجعًا مقابل هدفنا المتمثل في التخلص من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا من الإمدادات الغذائية العالمية بحلول عام 2023.

منذ أن أطلقنا مبادرتنا REPLACE في عام 2018، تم إدخال سياسات إلزامية تحظر استخدام الدهون غير المشبعة المنتجة صناعيًا في 58 دولة تمثل 40% من سكان العالم.

وفي السنوات الخمس الماضية، قام أكثر من ثلثي الدول الأعضاء إما بإدخال أو زيادة ضرائب على منتج واحد على الأقل ضار بالصحة، مثل التبغ أو الكحول أو المشروبات السكرية.

في الوقت نفسه، دعمت منظمة الصحة العالمية البلدان لتهيئة البيئة والظروف المعيشية التي يمكن أن تزدهر فيها الصحة، كما اتفقت أكثر من 50 دولة على اتخاذ خطوات ملموسة لتطوير أنظمة صحية مقاومة للمناخ ومنخفضة الكربون.

أصدرنا إرشادات جديدة حول تلوث الهواء، ووضعنا حدودًا جديدة لجودة الهواء بناءً على أدلة متزايدة على الأضرار التي تلحق بالصحة من تلوث الهواء بتركيزات أقل مما كان يعتقد سابقًا، كما أن أكثر من 71 دولة تستخدم الآن إرشادات أو أدوات منظمة الصحة العالمية بشأن الاستجابة الصحية للعنف ضد المرأة، كما استقرت وفيات حوادث الطرق على الرغم من استمرار ارتفاع عدد السيارات، وتم توسيع الشبكة العالمية للمدن والمجتمعات الصديقة للمسنين، ودعم أكثر من 1300 مدينة في 52 دولة لتصبح أماكن أفضل للعيش والعمر فيها.

وقال، في السنوات الخمس الماضية، أحرزنا أيضًا تقدمًا كبيرًا في توسيع نطاق الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية الأساسية الأخرى، لقد قمنا بتأهيل 53 لقاحًا و50 تشخيصًا في المختبر و288 دواءً، بما في ذلك علاجات جديدة مهمة لفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والسل والملاريا وفيروس كورونا، قمنا أيضًا بتأهيل نوعين من بدائل السرطان الحيوية وأطلقنا برنامجًا تجريبيًا للتأهيل المسبق للأنسولين البشري، لجعل هذه العلاجات المنقذة للحياة ولكن باهظة الثمن وبأسعار معقولة وفي المتناول.

وأضاف، ما يقرب من 90% من الدول الأعضاء أبلغت عن استخدام الطب التقليدي، أنشأنا الشهر الماضي فقط المركز العالمي للطب التقليدي في الهند، لإنشاء مجموعة موثوقة من الأدلة والبيانات للممارسات والمنتجات التي يستخدمها ملايين الأشخاص.

فيما يتعلق بالأمراض المعدية، دعمت إرشادات منظمة الصحة العالمية المكاسب الرئيسية في اختبار فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 32 % في معدل وفيات فيروس نقص المناعة البشرية منذ عام 2016، لقد تحققنا من 15 دولة للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الزهري من الأم إلى الطفل.

تم تحقيق هدف أهداف التنمية المستدامة بشأن التهاب الكبد B ، ومنذ عام 2015 ، زاد عدد الأشخاص الذين تلقوا علاجًا من التهاب الكبد C أضعاف ليصل إلى 9.4 مليون شخص، مما يعكس الاتجاه المتمثل في زيادة الوفيات لأول مرة.

فيما يتعلق بالسل، حققت 33 دولة الهدف المتمثل في الحد من وفيات السل بنسبة 35% منذ عام 2015، وحققت 86 دولة انخفاضًا بنسبة 20% في معدل الإصابة.

منذ عام 2012، تم اعتماد 9 بلدان أخرى على أنها خالية من الملاريا، وانخفضت الحالات في منطقة ميكونج الكبرى بنسبة 90% تقريبًا.

ولأول مرة، لدينا لقاح ضد الملاريا، تلقى أكثر من مليون طفل في غانا وكينيا وملاوي الآن جرعة واحدة على الأقل، مضيفا، إن الاستخدام الواسع لهذا اللقاح، كما أوصت منظمة الصحة العالمية العام الماضي، يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من حياة الشباب، وخاصة في إفريقيا، كل عام، في السنوات الخمس الماضية، قضى 14 بلداً وإقليماً آخر على مرض مداري مهمل واحد على الأقل، انخفضت حالات الإصابة بداء المثقبيات الأفريقي بنسبة 90% خلال 10 سنوات.

وأوضح، إنه تم الإبلاغ عن 15 حالة فقط من مرض دودة غينيا العام الماضي، مقارنة بـ 3.5 مليون حالة في منتصف الثمانينيات، تم الإبلاغ عن حالتين فقط حتى الآن هذا العام، مؤكدا، لقد اقترب حلمنا بعالم خالٍ من شلل الأطفال بشكل محير، حيث تم الإبلاغ عن 4 حالات إصابة بفيروس شلل الأطفال البري حتى الآن هذا العام في أفغانستان وباكستان، على الرغم من أن حالتين جديدتين في ملاوي وموزمبيق تشكلان انتكاسة.

وقال، منذ عام 2017، قدمت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال 1.4 مليار جرعة من لقاحات شلل الأطفال إلى الدول الأعضاء مجانًا، لن تنتهي استثماراتنا في شلل الأطفال عندما ينتهي شلل الأطفال، يتم بالفعل استخدام البنية التحتية والخبرة التي قمنا ببنائها لتقديم لقاحات وخدمات صحية أخرى، بما في ذلك كورونا، وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في استجابتنا لمقاومة مضادات الميكروبات.

وأكد، تعد القيادة السياسية رفيعة المستوى ضرورية للتصدي لتهديد مقاومة مضادات الميكروبات، ولهذا السبب أنشأنا مجموعة القادة العالميين لمقاومة مضادات الميكروبات، مضيفا، إنه من خلال نظام المراقبة GLASS التابع لمنظمة الصحة العالمية، تضاعف عدد البلدان التي تجمع البيانات عن مقاومة مضادات الميكروبات وتشاركها 3 مرات، وشهدنا زيادة 6 أضعاف في عدد العينات التي تم جمعها وتحليلها على مستوى العالم، تم إنشاء الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء لمقاومة مضادات الميكروبات، وهو يدعم الآن 11 دولة لتنفيذ خطط عملها الوطنية.

وقال، في عام 2020، تم إنشاء صندوق العمل ضد مقاومة مضادات الميكروبات للتغلب على حواجز التمويل لتطوير المضادات الحيوية. هذا العام قامت بأول استثماراتها في تطوير اثنين من مضادات الجراثيم، مؤكدا إنه فيما يتعلق بالأمراض غير السارية، على مدى السنوات الخمس الماضية، دعمت منظمة الصحة العالمية 36 دولة لإدماج خدمات الوقاية من الأمراض غير المعدية وكشفها وعلاجها في برامج الرعاية الصحية الأولية، ودعمنا 25 دولة بخدمات إعادة التأهيل.

حصل أكثر من 3 ملايين شخص في 18 دولة على إمكانية الوصول إلى علاج ارتفاع ضغط الدم، مع زيادة استخدام حزمة تدخلات منظمة الصحة العالمية، وضعت أكثر من 30 دولة سياسات أو برامج لتحسين الوصول إلى رعاية مرضى سرطان الأطفال، لقد دعمنا أكثر من 40 دولة لتقديم لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري لأول مرة، كجزء من مبادرة القضاء على سرطان عنق الرحم، وقد دعمنا 31 دولة أخرى لدمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية.

وأشار الى انه من الواضح أن العالم كان ولا يزال غير مستعد لمواجهة جائحة، كل شهر، تعالج منظمة الصحة العالمية أكثر من 9 ملايين معلومة، وتفحص 43000 إشارة، وتستعرض 4500 حدث، وتتحقق من متوسط ​​30 حدثًا.

في السنوات الخمس الماضية، استجابت منظمة الصحة العالمية لأكثر من 120 حالة طوارئ أعاصير، وبراكين، وزلازل، وتفشي، وحروب وأوبئة بعضها يستمر بضعة أشهر، بعضها يستمر لسنوات.

بينما نتحدث، يستجيب زملائي لأكثر من 50 حالة طوارئ حول العالم، في كثير من الحالات، تكون منظمة الصحة العالمية هي أول من يصل وآخر من يغادر.

منذ عام 2017، قمنا بشحن أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي من الإمدادات الطبية في جميع أنحاء العالم، والعمل مع الشركاء لدعم سلاسل التوريد في حالات الطوارئ الصحية الحرجة.

وأكد، إنه من خلال مسرع ACTلتوفير أدوات كورونا ، قدمت منظمة الصحة العالمية وشركاؤنا أكثر من 1.5 مليار جرعة لقاح، مما مكن 40 دولة من بدء حملات التطعيم ضد كورونا، بالإضافة إلى 159 مليون اختبار و 222 مليون دولار أمريكي من العلاجات.

لأول مرة، أنشأنا قسمًا للتأهب لحالات الطوارئ، والذي دعم البلدان للاستعداد لآلاف التجمعات، من الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية الشتوية، إلى معرض دبي إكسبو.

وقال، كما أنشأت منظمة الصحة العالمية برنامج نقل تكنولوجيا mRNA في جنوب إفريقيا لدعم البلدان في بناء قدرات التصنيع المحلية، باستخدام أحدث التقنيات.

دعم قسم البيانات والتسليم من أجل التأثير البلدان في تحسين أنظمة البيانات الخاصة بها من خلال الحزمة الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والبيانات الموحدة في مركز بيانات الصحة العالمية.

وقال، يتسبب ارتفاع ضغط الدم في ثلث الوفيات، ولكن يتم تشخيص نصف الحالات فقط، ويتم علاج أقل من نصف هؤلاء، أدى الوباء إلى زيادة هائلة بنسبة 28% في حالات الاكتئاب و26% في اضطرابات القلق على مستوى العالم.

تزايدت الوفيات المرتبطة بالملاريا منذ عام 2015، وارتفعت الوفيات الناجمة عن السل العام الماضي لأول مرة منذ عقد.

في عام 2020، انخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج من أحد أمراض المناطق المدارية المهملة بنسبة 25% نتيجة اضطرابات الخدمات الصحية الناجمة عن الوباء، 20 % فقط من خطط العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات ممولة بالكامل، معظمها في البلدان ذات الدخل المرتفع.

منذ عام 2000، زاد عدد الأشخاص على مستوى العالم الذين يواجهون صعوبات مالية بسبب الإنفاق الصحي الشخصي بنسبة 75%، ليقترب من ملياري شخص.