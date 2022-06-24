السيطرة على حريق نشب فى مخلفات محاصيل زراعية فى البلينا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بكمية من تجمعات المحاصيل الزراعية "البوص" بالمنطقة الجبلية بقرية الغابات دائرة مركز البلينا على بعد 150 كيلو من مدينة سوهاج، وذلك عقب الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء من أجل مكافحة النيران وتمت محاصرة النيران ومنع امتدادها لباقى الكميات المخزنة وتجرى الان أعمال التبريد لمكان الحريق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بكمية كبير من البوص المخزن بأرض فضاء بقرية الغابات دائرة مركز البلينا، وتم فصل التيار الكهربائى للضغط العالى المار أعلى مكان الحريق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بنشوب حريق بكمية كبيرة من البوص الذى قام أحد المواطنين بجمعه وتخزينه بأرض فضاء بقرية الغابات دائرة مركز البلينا تمهيدا لنقله لمصنع البوص بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا.

تم الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق بالمنطقة الجبلية بقرية الغابات بمركز البليما قامت قوات الحماية المدنية بفصل النيران بالمنطقة المشتعلة عن باقى تجمعات البوص وتجرى الأن عملية التبريد بعد أن انتهت القوات من عملية الإطفاء ولم يتم تسجيل أى حالات إصابة بين المواطنين أو حتى بين فرق الإطفاء التى تم تدعيم المكان بها.

تم تحرير محضر بالواقع وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.