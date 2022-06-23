الدفع بـ7 سيارات مطافئ لإخماد حريق فى تجمعات بوص بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد احمد عزت مدير الإدارة، بعدد 7 سيارات إطفاء من أجل مكافحة النيران التى نشبت قبل قليل بكمية من البوص الذى قام أحد الاشخاص بتخزينه، بأرض فضاء، تمهيدا لنقل لمصنع البوص، بمدينة طهطا شمال سوهاج، ولا توجد إصابات أو خسائر بالأرواح.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بنشوب حريق بكمية كبير من البوص المخزن بأرض فضاء، بقرية الغابات دائرة مركز البلينا وتجرى الان أعمال مكافحة النيران، وتم فصل التيار الكهربائى للضغط العالى المار أعلى مكان الحريق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد احمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بنشوب حريق بكمية كبيرة من البوص الذى قام احد المواطنين بجمعه وتخزينه بأرض فضاء بقرية الغابات دائرة مركز البلينا، تمهيدا لنقله لمصنع البوص بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا.

تم الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، والتى قامت بفصل النيران بالمنطقة المشتعلة عن باقى تجمعات البوص وتجرى عمليات الإطفاء، والتبريد ولم يتم تسجيل أى حالات إصابة بين المواطنين أو حتى بين فرق الإطفاء التى تم تدعيم المكان بها.

وتحرير محضر بالواقع تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.