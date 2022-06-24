وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيجور كوناشينكوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - إلى وجود نحو 2000 شخص محاصرون الآن في قرية "جورسكويه"، من بينهم 1800 عسكري، و120 من الأوكرانيين، وما يصل إلى 80 أجنبيا، وأكثر من 40 وحدة من المركبات القتالية المدرعة، بالإضافة إلى 80 بندقية وقذيفة هاون.

وأضاف كوناشينكوف، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، استسلم 41 عسكريا أوكرانيا، ووفقا لهؤلاء الأسرى، فإن المجموعة الأوكرانية المحاصرة قد استنفدت مواردها، بينما تصل نسبة توظيف القيادات أقل من 40%، فيما توقفت الإمدادات تماما عن الجنود.