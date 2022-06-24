البرلمانى المولدوفى: مستعدون لتطبيق عقوبات جديدة ضد روسيا

تشيسيناو (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم البرلمان المولدوفى إيجور جروسو، اليوم الجمعة، عن استعداد البلاد لتطبيق أى عقوبات جديدة ضد روسيا.

وقال جروسو - فى تصريحات متلفزة عقب قرار رؤساء الاتحاد الأوروبى والحكومة أمس منح بلاده وأوكرانيا وضع دولة مرشحة وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "سوف نتضامن مع الاتحاد الاوروبى، كما تفرض علينا وضعنا وتطلعاتنا الأوروبية وبالطبع سنشارك في اتخاذ أي عقوبات تهدف إلى إيقاف العملية العسكرية الروسية، نحن نسعى للمساهمة في تحقيق هذا الهدف بواسطة أي وسيلة دبلوماسية".

وصرح نيكو بوبيسكو نائب رئيس الوزراء المولدوفى ووزير الخارجية فى وقت سابق من الأسبوع بأن بلاده قد لا تتمكن من المشاركة بشكل كامل في تطبيق العقوبات ضد روسيا بسبب ضعفها الإقتصادى، مضيفاً أن مولدوفا انضمت لاتخاذ عقوبات أغلبها تتعلق بالشؤون المالية والمصرفية.

وشككت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق في التزام الجمهورية السوفيتية السابقة بالالتزام بحالة الحياد والشراكة مع روسيا إزاء بعض الخطوات والبيانات التي صرحت بها الحكومة المولدوفية، مشيرةً إلى القيود المفروضة على إعادة تصدير السلع الروسية والعقوبات المتخذة ضد وسائل الإعلام الروسية.