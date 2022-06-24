الإحصاء: 212 ألف مركبة فى مصر تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى عام 2021

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي عدد المركبات التي تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي بنهاية عام 2021، حيث بلغ عددها 121 ألف و30 مركبة، موزعة بين السيارات والأتوبيسات والنقل وسيارات الخدمة العامة والمركبات الأخرى.

وقالت البيانات الواردة في نشرة حصر المركبات المرخصة، إن تراخيص العمل بالبنزين والغاز الطبيعي توزعت بواقع 117 ألف و721 سيارة، يليها الأتوبيسات بواقع 1541 أتوبيس، بالإضافة إلى 684 نقل، و1083 سيارات الخدمة العامة.

وإجمالا بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 10.9 مليون مركبة في نهاية ديسمبر 2021، مقابل 10.8 مليون مركبة في نهاية ديسمبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 1٪، وكانت محافظة القاهرة في صدارة المحافظات الحائزة على تراخيص مركبات بواقع 2.5 مليون مركبة، بنسبة 22.8٪، يليها محافظة الجيزة بـ1.3 مليون مركبة، وبلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة "الخاصة ـ الأجرة ـ الملحقة ـ المؤقت ـ الجمارك ـ الهيئة الدبلوماسية" 5.4 مليون سيارة بنسبة 49.4٪ من إجمالى المركبات.

واستحوذت السيارات الملاكي على العدد الأكبر وبلغت 5 مليون سيارة بنسبة 93.3٪، تليها سيارات الأجـرة بـ347.9 ألف سيارة بنسبة 6.5٪، وهناك 180 ألف إجمالي عدد الأتوبيسات المرخصة بنسبة 1.7٪ من إجمالى المركبات، وجاء الأتوبيس الخاص في المرتبة الأولي بعدد 80.6 ألف أتوبيس بنسبة 44.8٪ تليها اتوبيس الرحلات بعدد 48.4 ألف بنسبة 26.9%.