"الأوقاف" تفتتح 39 مسجدا فى المحافظات اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 39 مسجدًا، منها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و22 مسجدًا صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 1171 مسجدًا، منها 971 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و200 مسجد صيانة وترميمًا.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1. العرقوب - قرية أبو الشقاف – مركز حوش عيسى
2. السندونية – قرية نديبة – مركز دمنهور
3. العالى – عاداة البحرية – سيدى غازى – مركز كفر الدوار
4. الهداية – قرية ديروط – مركز المحمودية
مديرية أوقاف المنيا
5. التقوى – قرية الكوادى - مطاي
6. الرحمن – بور صالح – بنى مزار
7. جلال الدين – المودة – أبو جرج – بنى مزار
مديرية أوقاف الفيوم
8. الطاهرة – المقاتلة - طامية
9. الحمد – مقار – مركز الفيوم جنوب
10. الرحمة – الصعايدة - الشواشنة
11. السلام – ترسا – سنورس ثان
12. الزملوطى الكبير – مركز الفيوم
مديرية أوقاف الدقهلية
13. صادق بسيونى – عزبة صادق بسيونى - مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف كفر الشيخ
14. محمد على شاهين – فدان الفقى – سيدى سالم شرق
15. عبد الله الفقى – عزبة عبد الله الفقى – سيدى سالم غرب
16. 6 الطرفاية – قرية الطرفاية - الحامول
مديرية أوقاف قنا
17. حماد الشادلى نجع الشادلى – الكوم الأحمر – فرشوط
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. أمونة شلبى – مركز منية النصر
مديرية أوقاف قنا
2. نجع قليعى فكار - الرزقة – أبو تشت
3. أنس بن مالك – عزبة طبش - فرشوط
4. الروضة المحمدية – حاجز الدهسة القبلى - فرشوط
5. الشعراوى – كوم جابر – أبو تشت
6. الرحمن – عزبة عبد المنطلب ساحل بشلاو – نقادة
7. العتيق – الحبيلات الغربية – أبو تشت
8. الرحمن – دير النواهض – الكرنك – أبو تشت
9. السلام – الصفارة - دشنا
10. على بن أبى طالب – عزبة الجداوى – القناوية – نجع حمادى
11. الرحمن – السراطنية – أبو تشت
12. الراضى – ساقية أبو الحمد – طوخ - نقادة
13. النصر نجع الزير – حجازة بحرى - قوص
14. حسن إسماعيل – المقربية – مركز قوص
15. فاطمة الزهراء – نجع العقب - قوص
16. أبو بكر الصديق – كوم جابر – أبو تشت
17. العتيق – العطيات – مركز دشنا
18. أبو العباس الدندراوى – الجبلاو – مركز قنا
19. الإخلاص – المفرجية - قوص
20. الست حميدة - بندر نجع حمادي
21. العتيق الحلاوية – نجع حمادى
مديرية أوقاف أسيوط
22. التقوى بنى عدى
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