اليوم السابع
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الجمعة، 24 يونيو 2022 12:35 م
أكرم القصاص
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ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر فى أفغانستان لـ1150 قتيلا

الجمعة، 24 يونيو 2022 12:03 م
ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر فى أفغانستان لـ1150 قتيلا أضرار الزلزال
كابول (أ ش أ)

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أفادت وسائل إعلام رسمية فى أفغانستان اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذى ضرب شرق البلاد يوم الأربعاء الماضى إلى 1150 قتيلا، فضلا عن إصابة آخرين وتدمير مئات المنازل.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن مدير وكالة بختار الحكومية للأنباء التابعة لطالبان عبد الواحد ريان، قوله "إن حصيلة القتلى قد ارتفعت إلى 1150 شخصا مقارنة بالتقارير السابقة التي أفادت بمقتل 1000 شخص"، مضيفا أنه ما لا يقل عن 1600 شخص أصيبوا جراء الزلزال.

فيما قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعداد القتلى بنحو 770 شخصا.

وسارعت المنظمات الإغاثية مثل الهلال الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي إلى تقديم المساعدة للأسر الأكثر تضررا عن طريق إمدادها بالغذاء والاحتياجات الأخرى الطارئة كالخيام في إقليم باكيتا - مركز الزلزال - وإقليم خوست المجاور.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن الزلزال الذي بلغت شدته 6 درجات دمر ما يقرب من 3 آلاف منزل أو ألحق أضرارا بالغة بهم. إذ تضرر ألف منزل على الأقل في منطقة "جايان" بإقليم باكيتا، بالإضافة إلى تضرر 800 منزل آخرين في منطقة "سبرا" بإقليم خوست.

 

 


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