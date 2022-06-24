ارتفاع أسعار البطيخ فى أوروبا 3 أضعاف بسبب أزمة التضخم

فاطمة شوقى

أثار ارتفاع أسعار البطيخ فى أوروبا ثلاث أضعاف إلى جدل كبير خاصة وأنها الفاكهة الأساسية لدى الأوروبيين للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة التي تواجهها القارة في الوقت الحالى.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أنه في الأسبوع الماضى، بالإضافة إلى الحرارة الخانقة التي عانت منها البلاد بأكملها تقريبًا ، كان هناك حديث عن ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة، ومن الفاكهة الأكثر شيوعًا فى هذه الوقت هى البطيخ.

وتضاعفت تكلفة هذه الفاكهة فى عام 2022 ثلاث مرات، فى يونيو من العام الماضي كان سعر البطيخ فى الأصل 0.2 يورو / كجم ، والآن أصبح 0.72 يورو / كجم؛ وسعر البطيخ 0.33 يورو / كيلو والآن 0.94 يورو / كيلو، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لمؤشر أسعار الغذاء فى أوروبا COAG ، وكان فى مايو الماضى ارتفع البطيخ من 0.87 يورو فى الأصل إلى 2.56 يورو ، بزيادة 156٪.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الصعب العثور على نصف بطيخة في سوبر ماركت بأقل من خمسة يورو، وترتفع هذه الأرقام أكثر ، مما يجعل هذه السلعة ، التي تكاد تكون ضرورة أساسية لخنق الحرارة، منتجًا فاخرًا عمليًا للعديد من العائلات، وهو ما انتقده العديد من الأوروبيين على وسائل التواصل الاجتماعى.

ماذا وراء هذا الارتفاع؟

أدى انخفاض العرض بسبب مشاكل الإنتاج خلال فصل الربيع إلى ارتفاع التكلفة ،و في الأسبوع الأول من شهر يونيو ، تم دفع ثلاثة أضعاف ما تم دفعه في أسواق المنشأ لعام 2021، ومع ذلك ، يستنكر المزارعون أن هذه الزيادة في الأصل لا تتوافق مع الارتفاع الشديد في الأسعار الذي نراه على أرفف السوبر ماركت.