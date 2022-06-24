إنشاء جهاز تنمية مدينة جرجا الجديدة ليتولى تنمية مساحة 10297 فدانًا

كتب أحمد حسن

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على إنشاء جهاز مدينة من المستوى التنظيمى (ب) بمسمى "جهاز تنمية مدينة جرجا الجديدة " ليتولى تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهورى رقم (170) لسنة 2022، بتخصيص نحو 10297 فداناً لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد " مدينة جرجا الجديدة"، واعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، والذى قمة وظائفه من الدرجة العالية، واستكمال باقى الإجراءات مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الموقع المقرر لإقامة "مدينة جرجا الجديدة" يقع شرق طريق الجيزة / أسوان، ويحده الطريق الصحراوى الحر (الطريق الغربى) غرباً، ويبعد الموقع عن مدينة سوهاج الجديدة 20 كم، وعن مدينة أخميم الجديدة حوالى 35 كم، وتعتمد القاعدة الاقتصادية للمدينة على الصناعات التحويلية، وصناعة التعبئة والتغليف والحرف اليدوية، وتقدر فرص العمالة المتوقع توفيرها بالمدينة بنحو 192 ألف فرصة عمل.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة تعمل فى الفترة الأخيرة، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تحقيق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، ويتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7% إلى 14%، وذلك من خلال إنشاء المدن الجديدة وفتح آفاق جديدة للتنمية، موضحاً أن "مدينة جرجا الجديدة"، تهدف لمواجهة التحضر العشوائى السريع للمجتمعات الريفية فى ظهير مدن محافظة سوهاج، من خلال إقامة تجمعات حضرية مخططة، بجانب دعم التكامل مع الأنشطة السياحية والاقتصادية والعمرانية فى إقليم جنوب الصعيد.

وأضاف "الجزار"، أن "مدينة جرجا الجديدة"، تهدف أيضاً لاستغلال الظهير الصحراوى لتنمية محافظة سوهاج، ورسم ملامح جديدة للمعمور المصرى بالتكامل مع الظهير الصحراوى فى محافظات إقليم جنوب الصعيد، من خلال إعطاء دفعة قوية لمراكز النمو فى الظهير فى شكل مراكز (صناعية – لوجستية – خدمات إقليمية).