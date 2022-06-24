اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 09:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إحالة سيدتين للمحاكمة بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل شركة بمدينة نصر

الجمعة، 24 يونيو 2022 09:00 ص
إحالة سيدتين للمحاكمة بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل شركة بمدينة نصر حبس - ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة مدينة نصر إحالة سيدتين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة 4 أجهزة كمبيوتر "لاب توب"، من داخل إحدى الشركات. 
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدتين - إحداهما عاملة سابقة بالشركة محل البلاغ، مقيمان بالقليوبية).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وأقرت إحداهما بأنها نظراً لسابقة عملها بالشركة محل البلاغ، اصطحبت المتهمة الثانية بدعوى إحضار متعلقاتها من داخل الشركة، وتمكنتا من دخول الشركة باستخدام مفتاح مصطنع تحصلت عليه إبان عملها بالشركة والاستيلاء على الأجهزة المشار إليها، ثم قامت بالتخلص من المسروقات بإلقائها بإحدى المجارى المائية بالقليوبية، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المتهمة واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اخبار الحوادث

سرقة

عقوبة السرقة

سرقة شركة

محكمة الجنح

نيابة مدينة نصر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة