أوقاف كفر الشيخ: افتتاح 3 مساجد بتكلفة 3 ملايين و850 ألف جنيه.. صور

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ أنه تم افتتاح ثلاثة مساجد اليوم الجمعة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، في حضور عدد كبير من الأهالى، بتكلفة 3 ملايين و850 ألف جنيه بالجهود الذاتية.

وأضاف يونس، تم افتتاح محمد علي شاهين، فدان الفقي بسيدي سالم، ومسجد عبد الله الفقي بعزبة عبد الله الفقي بسيدي سالم، ومسجد بالطرفاية بالحامول.

وأكد يونس، أنه تم افتتاح هذه المساجد بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، وخطيب الجمعة، والشيخ الدكتور عطا بسيوني وكيل المديرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء المدن.

واضاف يونس موضوع خطبة اليوم كان تحت عنوان "من أخلاق النبي صل الله عليه وآله وصحبه وسلم"، ومن أهم الأخلاق التي ينبغي أن نتعلمها من رسول الله خلق العفو والرحمة والحلم والصدق والوفاء بالعهود واحترام الآخر وقبوله، مؤكدا انه لم يتم رصد أي مخالفات من خلال غرفة العمليات المشكلة بالمديرية.