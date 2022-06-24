أمين عام الآثار: استضافة مهرجان الموسيقى بمتحف السويس تقديراً لدورها التاريخي

السويس - فريق المحافظات

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الاعلى للاثار، إن اختيار محافظه السويس لاستضافه مهرجان الموسيقى والغناء الأول بمتحف السويس القومي جاء لدور السويس قديما وحديًثا في التاريخ.

وقال، إن السويس في ما قبل التاريخ تميزت بإحتواء صحرائها على كثير من الصخور والأحجار الهامة مثل الالبست، والشيست، والبراشيا، والفيروز، استخدمها المصريون منذ العصر العتيق في صناعه الأواني، والتمائم الخاصه بالطقوس الجنائزية، كذلك معادن النحاس والرصاص والتي استخدمها المصريون في كثير من الأغراض المختلفه.

وأضاف " وزيري"، أن السويس في الدولة القديمة من سنة 2700 إلى 2180، قبل الميلاد أشارت الأدلة الأثرية إلى أن كل من الملك زوسر في الأسرة الثالثة، والمللك سنفرو في الأسره الرابعة قد قاما بإرسال بعثات تجارية لجلب خشب الأرز من سوريا، كما أن الملك ساحورع في الأسره الخامسة قام بإرسال حملات إلى آسيا من خلال السويس، وكذلك في عهد بيبي الأول كانت هناك علاقات تجاريه مع الساحل الافريقي وبلاد بونت لاستجلاب الاخشاب والبخور والصمغ كما كانت تخرج من السويس بعثاتها في مختلف العالم.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للآثار إلى أن السويس كانت تحتوي على أقدم ميناء ربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط في الدولة الوسطى، حيث أنشاؤ الملك سنوسرت الثالث قناة إلى البحر الاحمر، لتسهيل إرسال البعثات التجاريه الى الساحل الافريقي كذلك نقل المواد الخام من خشب واحجار وصخور تجلب من الساحل الفينيقي وجزر البحر المتوسط وكذلك سيناء .

كما امتلكت السويس اكبر اسطول تجاري في البحر الاحمر في الدوله الحديثه من عام 1560 الى 1085 قبل الميلاد وزاد النشاط التجاري بعد تجديد حفر قناه سنسيرت داخل السويس في العصر المتاخر سنه 663 حتى 332 قبل الميلاد كذلك في العصر اليوناني الروماني والعصر الاسلامي وكانت السويس في العصر الاسلامي طريق الحج وزادت اهميتها لاستخدمها في رحلات الحجاج القادمين من شمال افريقيا ومصر كل عام فمنها كان يخرج المحمل وموكب المحمل الى بيت الله الحرام في مكه المكرمه حاملا كسوة الكعبة الشريفة التي كان يتم تصنيعها في القاهره ثم يتم التجمع في قلعه عجرود بالقلزم " السويس " .

أشار الدكتور مصطفى وزيري، أن السويس لها دورا كبيرا في العصر الحديث، خاصة بعد حفر قناه تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط غيرت هذه القناة تاريخ خريطة العالم، وسميت قناه السويس، ففي عهد الخديوي سعيد تمكن المهندس الفرنسي دليسبس من الحصول على برسوم امتياز بحفر القناة، وتم افتتاحها عام 1869.