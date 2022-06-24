أمير قطر يصل القاهرة فى زيارة رسمية للقاء الرئيس السيسى

كتبت رحاب نبيل – رامى محيى الدين

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارة رسمية لمصر، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.

وأعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الجمعة، مغادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مدينة كيغالي في رواندا بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس والعشرين، متوجهاً إلى القاهرة في زيارة رسمية تعد الأولى لأمير قطر منذ توصل مصر ودول خليجية إلى اتفاق لإنهاء مقاطعة دامت سنوات مع الدوحة.

وتأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة والإعلان عن صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار.