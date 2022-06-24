أطعمة تساعد فى محاربة الحساسية مع تغير الفصول.. إنفوجراف

مع تغير الفصول يعانى الكثير من الأشخاص من أعراض الحساسية التي تشمل العطس وسيلان الأنف والاحتقان والحكة، ويمكن إجراء تغييرات صغيرة وبسيطة على عاداتك الغذائية قد تساعد في تخفيف الأعراض، في هذا الإنفوجراف نتعرف على الأطعمة التي تساعد في محاربة الحساسية، بحسب موقع "theepochtimes".





البصل والبروكلى والكرنب والعنب

تحتوى هذه الأطعمة على مركب الكيرسيتين ومعروف بخصائصه المضادة للحساسية

البرتقال والليمون والفلفل والبطاطس

أطعمة غنية بفيتامين سى وهى طريقة فعالة للمساعدة فى تقليل شدة تفاعلات الحساسية، وفيتامين سى يدعم جهاز المناعة ويحمى خلايا الجسم من التلف

الزبادى ومخلل الكرنب واللبن الرايب

تحتوى هذه الأطعمة على البروبيوتيك وهو مزيج من البكتيريا الحية المفيدة ولها آثار مفيدة على أعراض الحساسية، وتساعد فى تحفيز جهاز المناعة لتحسين دفاعات الجسم وتقليل التهاب الحساسية

سمك السلمون والبذور والزيوت النباتية

تحتوى هذه الأطعمة على أحماض أوميجا 3 الدهنية وهى مرتبطة بتخفيف أعراض الحساسية التى تدعم الأدلة المتزايدة الآثار المفيدة للأوميجا 3 فى الأمراض الالتهابية المزمنة