اليوم السابع
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6 نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر للكهرباء.. تعرف عليها

الخميس، 23 يونيو 2022 02:00 ص
6 نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر للكهرباء.. تعرف عليها ثلاجة وديب فريزر - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعض النصائح لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء، وهى كالآتى:
 
1- عند شراء الديب فريزر اختار الأجهزة الموفرة للطاقة.
 
2- اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.
 
3- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية.
 
4- لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار.
 
5- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبا إلى جنب لملء الفراغات حتى لا تهدر الفريون وبالتالى تستهلك كهرباء أقل.
 
6- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.

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