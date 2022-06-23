6 نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر للكهرباء.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعض النصائح لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء، وهى كالآتى:

1- عند شراء الديب فريزر اختار الأجهزة الموفرة للطاقة.

2- اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.

3- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية.

4- لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار.

5- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبا إلى جنب لملء الفراغات حتى لا تهدر الفريون وبالتالى تستهلك كهرباء أقل.

6- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.