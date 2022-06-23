كتبت ميرفت رشاد

قد يبدو ارتفاع الكوليسترول غير ضار، حيث لا توجد علامات أو أعراض، ولكن ترك هذه الحالة دون رادع قد يكون خطيرًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية، وكذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وغالبًا ما يكون ارتفاع الكوليسترول نتيجة لاختيارات نمط الحياة، حيث يمكن أن يؤدي التدخين واتباع نظام غذائي غير صحي وقلة النشاط البدنى إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول، ويوصي أخصائيو التغذية بتجنب أسوأ أربع عادات لتناول الإفطار إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وفقا لما نشره موقع"eatthis".

4 أسوأ عادات لتناول الإفطار يجب تجنبها لمرضى ارتفاع الكوليسترول تخطى وجبة الإفطار:

يؤدي تخطي وجبة الإفطار أيضًا إلى رفع مستويات الكوليسترول في الدم، لقد ثبت أن تناول وجبة الإفطار يخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، في التحليل التلوي لعام 2020 ، وجد الباحثون أن كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة لدى الأشخاص الذين تخطوا وجبة الإفطار كان في المتوسط​​9.24 ملجم / ديسيلتر أعلى من أولئك الذين بدأوا يومهم بوجبة.



عدم تناول ما يكفي من البروتين:

تميل أطعمة الإفطار التقليدية إلى أن تكون غنية بالكربوهيدرات: الخبز المحمص ، ودقيق الشوفان ، والفطائر ، والفاكهة، والزبادي ، ولكن هناك الكثير من الفرص لتناسب حصة أو اثنتين من البروتين.

أضف البيض أو بياض البيض إلى الخبز المحمص ، أو حرك مسحوق الكولاجين في قهوتك ، أو رش مسحوق البروتين على دقيق الشوفان ، لدعم مستويات الكوليسترول الصحية.



اخترت الكربوهيدرات المكررة على الألياف: إن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المكررة يمكن أن يزيد من الدهون الثلاثية وعدد جزيئات LDL الصغيرة في الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن يؤثر بدء يومك بالحبوب السكرية أو الكعك أو المعجنات أو الفطائر أو الخبز أو أي كربوهيدرات مكررة أخرى بشكل كبير على خطر الإصابة بأمراض القلب، اختر الحبوب الكاملة والفاكهة بدلاً من الكربوهيدرات المكررة وأضف حصة صحية من البروتين والدهون إلى وجبة الإفطار لإبقائك ممتلئًا وشبعًا.