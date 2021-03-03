الموالح المصرية تغزو أسواق اليابان وسفير طوكيو يعد بدعم تصدير العنب والرمان

كتبت أسماء نصار

بحث نوكي مازاكى السفير اليابانى بالقاهرة أفاق التعاون الزراعي مع مصر، حيث تشهد العلاقات المصرية اليابانية تطورا كبيرا خلال الفتره الاخيره في جميع المجالات.

وتغزو الموالح المصرية حاليا الأسواق اليابانية، وجارى مفاوضات حول تصدير العنب والرومان إلى اليابان، حيث وعد السفير بدعم هذا الملف.

كما تناول مازاكي التعاون فى مجال الاستزراع السمكي والميكنة الزراعية وسلاسل القيمة فى مجال المنتجات الزراعيه والانشطه المرتبطه بها، وتحديث أساليب الري وتنميه الصادرات الزراعية، خاصة وان مصر لديها معامل متميزة ومعتمدة فى مجال الصحة النباتية وحاصلة على كل الموافقات، باعتبارها معامل مرجعية على مستوى افريقيا والشرق الاوسط، كما تتبع الوزارة اجراءات على مستوى متقدم فى مجال الحجر الزراعى، وتم بحث اليات دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين وتدعيم التعاون فى مجال التدريب، خاصة وان الدولة المصريه لديها مراكز بحثية متعدده فى كل المجالات

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وأشار السفير الياباني إلى إن هناك تاريخ طويل من التعاون الزراعي المصري الياباني منذ السبعينيات في مجال زراعة الأرز وتحسين البنية التحتية للري ولديه نماذج للتعاون فى هذا المجال مع وزارة الرى، مؤكدا أن التعاون مع مصر يزيد من مجالات التعاون الافريقى لما لمصر من دور مؤثر فى القاره الافريقيه.

‏واستعرض يوشيفومى أومورا، الممثل الرئيسي لمكتب الجايكا اليابانية في مصر المشروعات التي تنفذها المؤسسة في مصر، مؤكدا على التعاون مع مصر في مجال الزراعة الآلية والميكنة الزراعية، مشيرا إلى إمكانيه التعاون مع البنك الزراعى المصرى لتدعيم التمويل المقدم لصغار المزارعين .

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين لتفعيل ومتابعة ما تم الاتفاق عليه من أجل سرعة تنفيذه على أرض الواقع.

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