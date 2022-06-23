وفد مجموعة ALDi الألمانية يزور القاهرة سبتمبر المقبل لبحث فتح فروع للمجموعة بمصر

كتب إسلام سعيد

اختتمت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة زيارتها للعاصمة الالمانية برلين بعقد سلسلة لقاءات موسعة مع اعضاء الاتحاد الالماني لمصنعي السيارات ومسئولي سلسلة محلات تجارة تجزئة ALDi الالمانية استعرضت خلالهما فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري وامكانيات جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية الى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاءات الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجارى ناصر حامد مدير ادارة اوروبا بالتمثيل التجارى، والوزير مفوض تجارى عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى المصرى ببرلين.

وشملت لقاءات الوزيرة لقاءاً موسعاً مع أعضاء الاتحاد الألماني لمصنعي السيارات تناول سبل جذب المزيد من الشركات والاستثمارات الألمانية للعمل في السوق المصري في مجال إنتاج السيارات التقليدية و الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية

وقالت الوزيرة ان اللقاء استعرض الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات والحوافز التي تمنحها الحكومة لمصنعي السيارات بهدف توطين هذه الصناعة في السوق المصري، مشيرةً الى اهتمام الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الالمانية لاسيما في قطاعات صناعة السيارات.

وأضافت جامع أن اللقاء يعكس اهتمام مصنعي السيارات بدولة المانيا بالاستثمار في السوق المصري باعتباره احد اهم المقاصد الاستثمارية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، مشيرةً الى ان اللقاء تناول امكانيات التعاون مع الجانب الالماني في مجال نقل تكنولوجيات صناعة السيارات للصناعة الوطنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاء تناول عرض احدى كبريات شركات صناعة السيارات الالمانية لانتاج سيارة كهربائية في مصر بالتعاون مع احدى الشركات المصرية حيث سيتم التوقيع قريباً على اتفاق بدء الانتاج، لافتةً إلى أن اللقاء استعرض رغبة احدى الشركات الالمانية في انشاء مشروع لانتاج الصلب المستخدم في صناعة السيارات بالتعاون مع شريك مصري

كما عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع مسئولي سلاسل ALDi الالمانية لتجارة التجزئة ، حيث استعرض اللقاء مقومات قطاع تجارة التجزئة في مصر وإمكانيات دخول المجموعة للاستثمار بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة .

وقالت الوزيرة أن وفد من مجموعة ALDi الألمانية سيقوم بزيارة للقاهرة خلال شهر سبتمبر المقبل بهدف دراسة البدء في فتح فروع لها في مصر، مشيرة إلى أن الزيارة ستتضمن لقاءات مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية .

وأضافت جامع أن اللقاء استعرض إمكانية تنظيم بعثة تجارية مصرية لألمانيا تضم عدد من الشركات المصرية المعنية بالتصدير للسوق الألماني لعرض منتجاتها على المجموعة ، موجهة الدعوة لمسئولى المشتريات الخارجية بالمجموعة لزيارة مصر وبحث إمكانية استيراد عدد من المنتجات الغذائية والسلع الزراعية من مصر .

ومن جانبهم أكد مسئولى مجموعة سلاسل محلات ALDi الألمانية اهتمام المجموعة بالسوق المصرى باعتباره أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية بالمنطقة بما يزيد عن 100 مليون مستهلك، مشيرين إلى أن المجموعة تعد أحد أهم وأكبر سلاسل التجزئة منخفضة السعر في ألمانيا بصفة خاصة وفي قارة أوروبا بشكل عام وتمتلك ما يزيد عن 4500 فرع في ألمانيا و10 آلاف فرع في 20 دولة حول العالم .