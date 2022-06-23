جاء ذلك خلال زيارته اليوم /الخميس/ لقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة بجنوب لبنان اللواء أرولدو لاثارو، في مقر قيادة اليونيفيل بالناقورة جنوبي لبنان.



وقام بو حبيب، يرافقه القائد العام لليونيفيل، بجولة على متن طائرة عسكرية على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل في الجنوب اللبناني.