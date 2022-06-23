أكد وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، أهمية ومركزية دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في تعزيز السلم والأمن الدوليين وضمان الاستقرار على الحدود الجنوبية اللبنانية.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم /الخميس/ لقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة بجنوب لبنان اللواء أرولدو لاثارو، في مقر قيادة اليونيفيل بالناقورة جنوبي لبنان.
وقام بو حبيب، يرافقه القائد العام لليونيفيل، بجولة على متن طائرة عسكرية على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل في الجنوب اللبناني.
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