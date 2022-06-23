والدة ضحية أكتوبر المقتولة تروى تفاصيل حرق ابنتها ودفنها بالصحراء.. لايف

كتب – أحمد عبد الهادى

شهدت منطقة حدائق أكتوبر، جريمة قتل مأساوية، راحت ضحيتها سيدة على يد زوجها، حيث قتلها وأشعل النار فى جثتها بعد نقلها لمنطقة صحراوية، واعترف المتهم بقتل الضحية لعدم قدرتها على توفير النقود له، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وقالت والدة المجنى عليها في تصريحات لتلفزيون اليوم السابع، إن زوج ابنتها كان يطلب منها الأموال بشكل دوري، ويم الحادث عجزت عن توفير المبلغ المناسب له، وأكدت والدتها انها كانت تعمل بائعة مناديل، وأوضحت ان القاتل كان متزوج 4.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل سيدة والعثور على جثتها بمنطقة صحراوية، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة لسيدة تم إشعال النار بها، كما عثر على آثار اعتداء بآلة حادة على أنحاء جسدها.

تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبمواجهة المتهم أمام رجال المباحث اعترف بقتل زوجته، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وذكر جيران الزوجين، أن المتهم ارتكب جريمته لان زوجته كانت تعمل بالإشارات لبيع المناديل، وعدم قدرتها على توفير المبلغ المناسب له، فاشتعلت الخلافات بينهما، التي انتهت بالحادث.