وكتبت السفارة -في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس- أن: "الحرب التي اختارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي التي تؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية وليس العقوبات".

وأضافت أنه لا يمكن للتضليل أن يخفي مسؤولية الكرملين، مؤكدة ضرورة أن تتوقف روسيا عن تسليح الإمدادات الغذائية.

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد قالت في وقت سابق إن موسكو تلاعبت بمنشورات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لدحض دور روسيا في خلق أزمة غذاء عالمية.