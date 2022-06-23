هبوط بورصات الخليج بجلسة ختام الأسبوع باستثناء مؤشرات الكويت

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء صعود مؤشرات بورصة الكويت، وتصدرت البورصات المتراجعة على رأسها المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.59% خاسرًا 189.74 نقطة ليغلق عند مستوى 11753.44 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.14% خاسرًا 37.04 نقطة ليغلق عند مستوى 3198.94 نقطة، يليه مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.605% خاسرًا 55.97 نقطة ليغلق عند مستوى 9188.19 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.08% خاسرًا 9.21 نقطة ليغلق عند مستوى 11310.67 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% رابحًا 78.67 نقطة ليغلق عند مستوى 20728.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.6 مليون سهم بقيمة 5.3 مليار ريال.

وهبط 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 5.64%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.31%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.24%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.92%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.78%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه، والمواد الأساسية بنسبة 0.59%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.7%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.56%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.94%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.01%.

وقفز 121 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 10%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 9.95%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 9.83%، وتراجع 85 سهمًا على رأسها سهم "رعاية" بنسبة 6.34%، ثم سهم "الدوائية" بنسبة 5.64%، ثم سهم "أم آي أس" بنسبة 5.33%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 468.7 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.14% خاسرًا 37.04 نقطة ليغلق عند مستوى 3198.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 86.9 مليون سهم محققة ما قيمته 246.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3414 صفقة لعدد 26 سهمًا.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 9.11%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.95%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.50%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع النقل وحيدًا بنسبة 0.36%.

وقفزت 5 أسهم على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.71%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.12%، وتراجع 19 سهمًا شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 5.62%، فيما تصدر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 33.6 مليون ورقة بقيمة 85 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.605% خاسرًا 55.97 نقطة ليغلق عند مستوى 9188.19 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.869 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 234.8 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 9905 صفقة.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.48%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.28%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 1.17%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.47%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 1.27%.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 9.9%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 3.13%، ثم سهم "شركة ألفا ظبي القابضة" بنسبة 2.13%، وتراجع 34 سهمًا على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.79%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 9.79%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 593.6 مليون درهم.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.67% خاسرًا 12.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1816.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 571.4 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.73%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 37.99% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.63%.

كما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 33.09% بضغوط هبوط سهمي البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.19%، 0.21%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 8.07% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.2%، وانخفض سهمي شركة البحرين للسينما، الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 3.41%، 1.25%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 26.52% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.21%، وصعد سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 0.72%.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.59% خاسرًا 189.74 نقطة ليغلق عند مستوى 11753.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 211.9 مليون سهم بقيمة 683.2 مليون ريال عبر تنفيذ 18.1 ألف صفقة، وتراجع 39 سهمًا، وارتفعت 10 أسهم.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها النقل بنسبة 4.20%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 3.08%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.35%.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% رابحًا 23.14 نقطة ليغلق عند مستوى 7240.19 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% رابحًا 12.45 نقطة ليغلق عند مستوى 8017.69 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.91% رابحًا 50.90 نقطة ليغلق عند مستوى 5646.66 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.07% رابحًا 62.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5870.50 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 164.2 مليون سهم بقيمة 47.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.41%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.31%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.02%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.34%، فيما تراجعت قطاعات الصناعة، والسلع الاستهلاكية، والاتصالات، والطاقة بنسبة 1.23%، 1.13%، 0.49%، 0.12%، على التوالي.