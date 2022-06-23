نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن إجراءات السلامة من حوادث الاختناق

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، ولجنة السلامة والصحة المهنية برئاسة المهندس محمد فتح الباب، ندوة تحت عنوان " إجراءات السلامة للوقاية من حوادث الاختناق في الأماكن المغلقة" حاضر خلالها الدكتور علاء الشرقاوي الرائد العالمي فى هذا المجال، وذلك مساء اليوم فى نقابة المهندسين بالإسكندرية .

وقال المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية، إن اللجنة حريصة على توعية المهندسين على إجراءات السلامة فى العمل والمنزل والسيارة، مضيفا أنه خلال الفترة القادمة سيتم تدريب للمهندسين حديثى التخرج على السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل مع مصابى العمل وإجراء الإسعافات الأولية لتوعية شباب المهندسين .

وتناولت المحاضرة عرض نوعين من مشاكل الاختناق، وهما: الاختناق في الآبار العميقة الجافة، والاختناق في السيارات. بالنسبة للنوع الأول، تم عرض اسباب الاختناق في الأماكن الضيقة مثل الآبار العميقة أوغرف التفتيش والذى يرجع الى نقص الأكسجين ووجود الغازات السامة وتم تقديم أمثلة من الحوادث السابقة والسلامة المطلوبة لمعالجة المشكلة.

كما تطرق إلى النوع الآخر من الاختناق وهو الاختناق في السيارات يرجع ذلك بسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون، تم الإبلاغ عن عدة حوادث في الآونة الأخيرة بسبب عدم فهم استخدام السيارة الذي قد تسمح بتراكم تركيزات عالية من ثاني أكسيد الكربون داخل مقصورة الركاب، مما جعل شركات السيارات تهتم بالأمر من خلال إجراء تدابير تصميم خاصة واختبار التحقق من صحة تقليل تسرب ثاني أكسيد الكربون أثناء استخدام السيارة.

وتضمنت المحاضرة العديد من الاسئلة والمداخلات، أجاب فيها المحاضر على اهمية المعرفة والتوعية بهذه المشكلة على جميع المستويات الممكنة للحفاظ على الأرواح باتباع الإجراءات والإرشادات البسيطة.

وفى نهاية اللقاء تم إهداء شهادة تقدير للدكتور علاء الشرقاوي وتم التقاط الصور التذكارية مع المشتركين فى المحاضرة وتسليمهم شهادات لحضورهم الندوة.