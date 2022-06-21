اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:44 م
أكرم القصاص
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"إجراءات السلامة للوقاية من حوادث الاختناق" ندوة توعوية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:28 م
"إجراءات السلامة للوقاية من حوادث الاختناق" ندوة توعوية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية صورة ارشيفية
الإسكندرية- جاكلين منير

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تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، ولجنة السلامة والصحة المهنية برئاسة المهندس محمد فتح الباب، ندوة توعية تحت عنوان " إجراءات السلام للوقاية من حوادث الاختناق في الأماكن المغلقة " يلقيها الدكتور علاء الشرقاوي - الرائد العالمي والزميل الفني - الأنظمة الحرارية سيارات فيات كرايسلر (FCA) بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك فى السادسة مساء الخميس المقبل فى نقابة المهندسين بالإسكندرية .

وتتناول المحاضرة عرض نوعين من مشاكل الاختناق، وهما: الاختناق في الآبار العميقة الجافة، والاختناق في السيارات وكيفية الوقاية منهم حفاظا على السلامة العامة .

كما تهتم المحاضرة بضرورة المعرفة والتوعية بهذه المشكلة على جميع المستويات الممكنة للحفاظ على الأرواح باتباع الإجراءات والإرشادات البسيطة.

كما ستتضمن المحاضرة الرد على كافة الاسئلة والمداخلات الخاصة بالمهندسين سواء من الحضور أو من خلال البث المباشر عبر الصفحه الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية.


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