مصر للطيران تنقل البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر

كتب أحمد مصطفى

نقلت مصر للطيران بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، اليوم الخميس، على متن طائرة خاصة من طراز البوينج B787-9 دريملاينر المعروفة بطائرة الأحلام تتسع لنحو 300 راكب متجهة إلى مدينة وهران الجزائرية مباشرة.

وذكرت مصر للطيران، في بيان له اليوم، أن الرحلة تأتي من منطلق المسئولية المجتمعية للشركة الوطنية في مجال الرياضة وتمثيل مصر في المحافل الرياضية الدولية.

وتشارك مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الـ19 المقرر إقامتها في وهران في الفترة من 25 يونيو إلى 5 يوليو المقبل برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3، والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.