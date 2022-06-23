مصر تحتل المركز 40 فى التصنيف الدولى لـ"فيفا" والسادس أفريقيا (إنفوجراف)

تراجع تصنيف منتخب مصر 8 مراكز خلال التصنيف الشهرى للمنتخبات عن شهر يونيو الجارى والذى أصدره الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد انتهاء منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتواجد المنتخب المصرى فى المركز الـ40 عالميا والسادس أفريقيا والثالث عربيا، بعدما تراجع 8 مراكز خاصة أنه كان فى المركز الـ32 عالميًا.



مصر تحتل المركز 40 فى التصنيف الدولى لفيفا