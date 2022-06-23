اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 11:13 م
أكرم القصاص
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مصر تحتل المركز 40 فى التصنيف الدولى لـ"فيفا" والسادس أفريقيا (إنفوجراف)

الخميس، 23 يونيو 2022 11:00 م
مصر تحتل المركز 40 فى التصنيف الدولى لـ"فيفا" والسادس أفريقيا (إنفوجراف) مصر تحتل المركز 40 فى التصنيف الدولى لـ"فيفا"

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تراجع تصنيف منتخب مصر 8 مراكز خلال التصنيف الشهرى للمنتخبات عن شهر يونيو الجارى والذى أصدره الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد انتهاء منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.
 
وتواجد المنتخب المصرى فى المركز الـ40 عالميا والسادس أفريقيا والثالث عربيا، بعدما تراجع 8 مراكز خاصة أنه كان فى المركز الـ32 عالميًا.
 
مصر تحتل المركز 40 فى التصنيف الدولى لفيفا
مصر تحتل المركز 40 فى التصنيف الدولى لفيفا
 
جاء ترتيب المنتخبات الأفريقية فى تصنيف فيفا
 
1- السنغال الأول أفريقيًا والـ18 عالميا 1593.45 نقطة
 
2 - المغرب الثانى أفريقيًا والـ22 عالميا 1558.9 نقطة
 
3 - تونس الثالث أفريقيًا والـ30 عالميا 1507.86 نقطة
 
4 - نيجيريا الرابع أفريقيًا والـ31 عالميا 1504.07 نقطة
 
5 - الكاميرون الخامس أفريقيًا والـ38 عالميًا 1484.95 نقطة
 
6 - مصر السادس أفريقيًا والـ40 عالميًا 1482.63 نقطة
 
7 - الجزائر السابع أفريقيًا والـ41 عالميًا 1480.59 نقطة
 
8 - مالى الثامن أفريقيًا والـ46 عالميًا 1447.74 نقطة
 
9 – كوت ديفوار التاسع أفريقيًا والـ52 عالميًا 1435.91 نقطة
 
10 – بوركينا فاسو العاشر أفريقيًا والـ55 عالميًا1425.64 نقطة
 
 

 


منتخب مصر

فيفا

تراجع تصنيف منتخب مصر

المنتخب المصرى



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