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مصرع 6 أشخاص بينهم رئيس نادى كرة قدم فى حادث تحطم طائرة بفنزويلا

الخميس، 23 يونيو 2022 09:57 ص
مصرع 6 أشخاص بينهم رئيس نادى كرة قدم فى حادث تحطم طائرة بفنزويلا طائرة فنزويلية
فاطمة شوقى

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تحطمت طائرة من طراز Learjet 55 في بلدة شارالاف بولاية ميراندا، في فنزويلا، وذكرت السلطات الفنزويلية أن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص من بينهم، كريستيان توني، رئيس نادي كرة القدم إستوديانتس دي ميريدا، أحد أندية كرة القدم الكبيرة في فنزويلا، حسبما قالت وكالة "تيلام" الأرجنتينية.

وقال كارلوس بيريز أمبويدا ، نائب وزير إدارة المخاطر والحماية، إن طائرة من طراز Learjet 55 تحطمت في بلدة شارالاف في ولاية ميراندا ، المجاورة لكاراكاس، وحتى الآن لم يتم تحديد أي أسباب للحادث.

وكتب الصحفى الفنزويلي خافيير مايوركا على صفحته بالمواقع الاجتماعية: "عثر رجال إلإطفاء على حطام طائرة من طراز "Learjet 55C"، ولم يبق أحد على قيد الحياة، ووفق المعطيات الأخيرة أقلعت الطائرة وعلى متنها 6 أشخاص واتجهت إلى مطار كاراكاس".

وعبر الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم عن أسفه في رسالة "بألم عميق وفزع تلقينا الأخبار ، عن مقتل كريستيان تونى  ، ولذلك فإن كرة القدم الفنزويلية  في حداد".

وكان كريستيان تونى شارك الفريق في كأس ليبرتادوريس ، وبلغ ربع النهائي عام 1999 ، وفي كوبا سودأمريكانا.

 

 


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