مصرع 6 أشخاص بينهم رئيس نادى كرة قدم فى حادث تحطم طائرة بفنزويلا

فاطمة شوقى

تحطمت طائرة من طراز Learjet 55 في بلدة شارالاف بولاية ميراندا، في فنزويلا، وذكرت السلطات الفنزويلية أن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص من بينهم، كريستيان توني، رئيس نادي كرة القدم إستوديانتس دي ميريدا، أحد أندية كرة القدم الكبيرة في فنزويلا، حسبما قالت وكالة "تيلام" الأرجنتينية.

وقال كارلوس بيريز أمبويدا ، نائب وزير إدارة المخاطر والحماية، إن طائرة من طراز Learjet 55 تحطمت في بلدة شارالاف في ولاية ميراندا ، المجاورة لكاراكاس، وحتى الآن لم يتم تحديد أي أسباب للحادث.

وكتب الصحفى الفنزويلي خافيير مايوركا على صفحته بالمواقع الاجتماعية: "عثر رجال إلإطفاء على حطام طائرة من طراز "Learjet 55C"، ولم يبق أحد على قيد الحياة، ووفق المعطيات الأخيرة أقلعت الطائرة وعلى متنها 6 أشخاص واتجهت إلى مطار كاراكاس".

وعبر الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم عن أسفه في رسالة "بألم عميق وفزع تلقينا الأخبار ، عن مقتل كريستيان تونى ، ولذلك فإن كرة القدم الفنزويلية في حداد".

وكان كريستيان تونى شارك الفريق في كأس ليبرتادوريس ، وبلغ ربع النهائي عام 1999 ، وفي كوبا سودأمريكانا.