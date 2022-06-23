مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بمدخل مطار العلمين

مطروح - حسن مشالي

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 8 آخرين بإصابات متنوعة، اليوم، الخميس، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل عند مدخل طريق مطار العلمين، وتم نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، عن طريق سيارات الإسعاف.

استقبل مستشفى الضبعة، عادل محمد عبد اللطيف " 49 سنة "- من مطروح - مصاب بجرح في اليد اليمنى وجرح بالساق اليسرى وسحجات بالجسم، وسالى مجدى اسماعيل " 28 سنة " - من مطروح - مصاب بكدمة بالساق اليمنى والوجه، وأحمد عبد الحليم طه " 25 سنة " - من شبرا الخيمة- مصاب بسحجات بالجسم ومحمد أحمد محمد عيد " 25 سنة "-من المنوفية- مصاب بكدمة بالرأس، وفقرات الرقبة، وخالد على حسن السلمونى " 52 سنة " -من المحلة في محافظة الغربية- مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى وكدمة بالرأس واشتباه كسر بالحوض، ومروان محمد اسماعيل "16 سنة "- من الاسكندرية - مصاب باشتباه كسر بالفقرات، ومحمد محمود فتحي " 24 سنة " -البحيرة اشتباة P,C واشتباه كسر بالفخذ الأيمن والحوض، ومصطفى عبد الحميد سعد " 60 سنة " -من الغربية - مصاب بكسر بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم.

كما استقبل المستشفى رامي كمال ابراهيم " 35 سنة " - من البحيرة - وصول جثة هامدة، وطارق عبد ربه " 54 سنة"- من الإسكندرية- وصول جثة هامدة واسلام محمد عنتر " 34 سنة" - من الغربية- وصول جثة هامدة.

كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف وغرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقيتا بلاغاً بالحادث، فتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وانتقلت على الفور قوات الشرطة والمرور والأجهزة المعنية الأخرى، لإخلاء المصابين والجثث، من مكان الحادث، إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

وتحرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثث وتسليمها لذويها.